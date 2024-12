VF 8 dừng làm taxi, mảng vận chuyển của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ thế nào?

Nhà sáng lập GSM, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, mới đây đã công bố dừng hoàn toàn dịch vụ taxi Xanh SM Luxury bằng xe VinFast VF 8. Động thái này được đưa ra sau hơn một năm mẫu SUV hạng D đi vào hoạt động với định vị là dịch vụ taxi cao cấp.

Lý do dừng taxi dùng xe VinFast VF 8?

Tại Việt Nam hiện nay, GSM là công ty hiếm hoi khai thác dịch vụ taxi bằng dòng xe có giá trị trên 1 tỷ đồng. Phân khúc taxi cao cấp còn bỏ ngỏ nhưng theo các chuyên gia thì "miếng bánh" này tương đối nhỏ. Xét về hiệu quả đầu tư thì dịch vụ này không cho kết quả cao bằng taxi phổ thông.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhà sáng lập GSM, đã công bố dừng hoàn toàn dịch vụ taxi Xanh SM Luxury bằng xe VinFast VF 8 (Ảnh: Đình Nam).

Giá cước Xanh SM Luxury dùng VF 8 tại Hà Nội là 21.000 đồng cho mỗi km, cao hơn khoảng 40-70% so với dịch vụ Green Car dùng VF 5 và VF e34 với giá cước khoảng 12.000-15.000 đồng cho mỗi km. Trong khi đó, giá VF 8 kèm pin từ 1,4 tỷ đồng, đắt gấp 2,5 lần so với giá xe VF 5 kèm pin và đắt gấp đôi so với VF e34 kèm pin.

Theo các chuyên gia, lý do khác khiến GSM quyết định dừng taxi dùng VF 8 là để lấy lại đúng định vị cho dòng xe này. Mẫu SUV điện hạng D được giới thiệu là sản phẩm cao cấp, hướng đến những khách hàng vừa phục vụ nhu cầu nhưng cũng cần thể hiện hình ảnh. Việc có cả những chiếc VF 8 làm dịch vụ taxi đã phần nào "hòa tan" đi định vị ban đầu.

Trên thực tế, đại diện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết: "Việc dừng dòng xe VinFast VF 8 hoàn toàn khỏi hệ thống kinh doanh taxi là bước đi tiếp theo sau khi khách hàng đã có đủ thời gian để trải nghiệm, đảm bảo đưa VF 8 về chuẩn định vị cốt lõi, phù hợp với phân khúc cao cấp của thị trường cũng như đối tượng khách hàng".

VinFast VF 8 Lux tạo khác biệt với thiết kế 2 tông màu và một số điểm nhấn ở la-zăng, cản trước sau (Ảnh: AP).

Trước đó vào tháng 7, VinFast dường như cũng đã muốn vực lại hình ảnh của VF 8 bằng việc tung ra dòng xe VF 8 Lux. Tuy nhiên, thay đổi bằng ngoại thất 2 tông màu cùng nâng cấp về phần mềm chưa đủ để khiến sản phẩm bật lên hoàn toàn so với VF 8. Việc dừng hoàn toàn dịch vụ Xanh SM Luxury hứa hẹn sẽ đủ quyết liệt để tái định vị dòng xe này.

Những chiếc VF 8 taxi trước đây sẽ về đâu?

Trong tuyên bố của mình, đại diện GSM cho biết từ nay đến tháng 2/2025, tất cả xe VF 8 của công ty GSM sẽ được chuyển nhượng cho công ty FGF để cung cấp dịch vụ cho thuê xe dành cho cá nhân, doanh nghiệp hoặc bán lẻ ra thị trường cho khách hàng có nhu cầu.

FGF đang khai thác mảng cho thuê xe sử dụng ô tô điện VinFast (Ảnh: VF).

Được biết, với dịch vụ cho thuê xe thì ô tô sẽ không bắt buộc phải gắn biển số vàng (xe kinh doanh dịch vụ vận tải) mà sẽ được sử dụng biển với nền trắng như xe cá nhân. Như vậy những chiếc VF 8 khi chuyển đổi sang cho cá nhân, doanh nghiệp thuê thì sẽ "hòa lẫn" vào các xe VF 8 khác được gia đình sử dụng.

Với các tài xế Xanh SM Luxury sử dụng xe VF 8 để khai thác thì sẽ được bố trí xe VF 5 hoặc VF e34 để tiếp tục làm việc.

Mảng taxi của Xanh SM sẽ thay đổi ra sao?

Trong tuyên bố của mình, GSM cho biết sẽ cung cấp 3 dịch vụ vận chuyển chính bằng ô tô điện gồm: Economy - tiết kiệm với dòng xe Mini Green, Standard - tiêu chuẩn với dòng xe 4 chỗ Hero Green và Premium - cao cấp với dòng xe Neo Green và 7 chỗ Limo Green.

Ý tưởng về một mẫu xe mini VinFast được phác họa bởi trí tuệ nhân tạo AI.

Như vậy có thể nhận định rằng Xanh SM sẽ có dịch vụ taxi "giá mềm", sử dụng dòng xe M-Green. Trước đó, bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh VinFast toàn cầu, đã hé lộ rằng M-Green thuộc phân khúc mini và có kích thước nhỏ hơn cả VF 3. Dòng xe mới tập trung chính vào nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ.

Lý giải về việc phát triển một mẫu xe khác dù cùng phân khúc với VF 3, đại diện VinFast cho rằng M-Green được nghiên cứu và phát triển tối ưu cho việc chuyên chạy dịch vụ ngay từ đầu nên sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Còn VF 3 được định vị là xe cá nhân, phù hợp làm chiếc xe thứ hai cho gia đình, hoặc là chiếc xe đầu tiên của các bạn trẻ.

Đáng chú ý rằng VinFast sẽ có thêm các mẫu xe Green khác để phục vụ kinh doanh dịch vụ. Trong đó Hero Green là dòng xe 4 chỗ tiêu chuẩn cho phân khúc Standard của taxi Xanh SM. Ngoài ra sẽ có dòng xe cao cấp Neo Green và đặc biệt là một sản phẩm hoàn toàn mới của VinFast - Limo Green - "đánh" vào phân khúc 7 chỗ.

Như vậy trong tương lai, dòng xe VF có thể sẽ được VinFast "chuẩn hóa" là xe cá nhân, xe gia đình. Riêng các xe taxi, kinh doanh dịch vụ vận tải sẽ có dòng Green được phát triển riêng, tối ưu hóa nhằm đạt hiệu quả về kinh tế. Chính sách bảo hành, dịch vụ hậu mãi, xưởng dịch vụ của 2 dòng xe này cũng nhờ thế mà có thể tách bạch và nhất quán hơn.