Ô tô bám làn trái trên cao tốc: Nên tăng phạt, khuyến khích tố vi phạm

Ô tô chạy chậm bám làn trái trên đường cao tốc là hành vi phạm luật, từ lâu đã có quy định và mức phạt rõ ràng.

Cụ thể, từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vừa được thông qua vào năm 2024 đều quy định phương tiện tham gia giao thông di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình, nhường bên trái cho xe cần vượt.

Nhiều trường hợp ô tô con chỉ đi được tốc độ 50-70km/h ở làn tốc độ cao do vướng các xe tải chạy chậm bám làn trái trên đường cao tốc (Ảnh: Hải Nam).

Người điều khiển ô tô không nhường đường cho xe xin vượt khi đã đủ điều kiện an toàn bị phạt 2-3 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe (GPLX). Nếu hành vi không nhường đường dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Tuy nhiên, nhiều tài xế Việt vẫn thường xuyên phạm lỗi đi chậm bám làn trái trên đường cao tốc, không nhường đường cho xe phía sau muốn vượt, có lẽ là do hành vi này ít khi bị xử phạt.

"Nhiều lúc đi trên đường cao tốc thấy xe chạy 80km/h cứ bám làn trái, trong khi làn bên phải trống không. Cứ thế này thì bao giờ mới hết ùn tắc ảo đây? Hy vọng việc tăng cường xử phạt và phạt nặng sẽ có tác dụng", độc giả Thúy Mai nêu ý kiến.

Độc giả Mai Lan đồng tình: "Tôi thấy việc quy định tốc độ tối thiểu theo làn như trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là rất hợp lý. Quan trọng là các tài xế phải tự giác tuân thủ và lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra giám sát, xử phạt. Các tài xế đi sau xe bám làn trái gây cản trở giao thông nên tích cực gửi hình ảnh vi phạm cho CSGT xử lý".

"Cần phạt thật nặng những tài xế cố tình lái xe chạy chậm, không chịu nhường đường cho xe khác trên đường cao tốc. Có lẽ cũng nên bổ sung quy định tốc độ tối thiểu ở làn ngoài cùng bên trái thì mới dễ xử lý người vi phạm. Như hiện nay, CSGT chỉ có thể xử lý lỗi không nhường đường cho xe phía sau muốn vượt thì rất khó, cần sự phối hợp cung cấp bằng chứng của tài xế xe sau", độc giả Quý Vũ đề xuất.

Độc giả Đinh Sơn thậm chí còn cho rằng nên có quy định giới hạn tốc độ tối thiểu ở làn 1 (làn sát dải phân cách cứng) và nâng chế tài phạt lên cao như đối với lỗi quá tốc độ mới hy vọng giảm tình trạng xe chạy chậm bám làn trái.

Trong khi đó, độc giả Trịnh Mạc Sơn cho rằng có thể một số tài xế chưa nắm rõ luật hoặc đơn giản là chưa có thói quen. Cần có thêm các chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa.

Độc giả Anh Đức cũng có ý kiến tương tự: "Các quy định về việc không bám làn trái trên đường cao tốc cần được phổ biến rộng rãi qua truyền thông, tích hợp vào chương trình đào tạo lái xe và các bài thi lý thuyết cũng như thực hành nhằm nâng cao ý thức giao thông".

Theo khảo sát của Dân trí, có tới 94% người tham gia cho rằng không thể chấp nhận hành vi lái xe chạy chậm nhưng vẫn bám làn trái trên đường cao tốc; việc này rất khó chịu và nguy hiểm.