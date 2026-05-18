Kia lần đầu tiên trưng bày Sorento phiên bản HEV mới tại thị trường Việt Nam từ cuối tháng 4. Xe được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Tới thời điểm này, hãng chưa cung cấp thêm thông tin về thời điểm mở bán cũng như giá bán.

Về thiết kế tổng thể, Sorento Hybrid mang kiểu dáng vuông vức và hiện đại hơn. Ở phiên bản mới, Kia trang bị thêm cho Sorento Hybrid tuỳ chọn màu ngoại thất xanh Cityspace Green mới.

Tương tự phiên bản Sorento sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, mẫu xe dùng hệ thống động cơ hybrid cũng có phần đầu xe được làm mới. Điểm nhấn ở phần trước của xe là hệ thống lưới tản nhiệt cỡ lớn, tạo hình đèn định vị ban ngày tương tự dòng Carnival Hybrid mới.

Cụm đèn trước sử dụng công nghệ LED projector, đèn pha tự động, đèn định vị và đèn sương mù sử dụng công nghệ LED.

Phần đuôi xe cũng được thiết kế vuông vức. Một vài điểm nhấn đáng chú ý như cụm hậu dạng LED có hoạ tiết mới, camera tích hợp ở cánh gió.

Kia Sorento Hybrid có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.810 x 1.900 x 1.700mm, chiều dài cơ sở 2.815mm và khoảng sáng gầm xe đạt 176mm. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi, khoang hành lý phía sau rộng 357 lít.

Điểm nhấn ở không gian bên trong xe là cụm màn hình kép liền khối bao gồm màn hình đo thông số sau vô lăng và màn hình thông tin giải trí cảm ứng. Hai màn hình này có kích thước 12,3inch.

Vô lăng được thiết kế mới, tích hợp các phím điều khiển chức năng dạng bấm và gạt. Sau vô lăng có tích hợp lẫy chuyển số. Thiết kế vô lăng trên bản Sorento Hybrid khác với bản sử dụng động cơ đốt trong.

Cần số được thiết kế dạng núm tròn. Xung quanh cần số được bố trí các nút điều chỉnh chế độ lái, tính năng hỗ trợ lái hay chế độ camera.

Theo công bố của nhà sản xuất, Sorento Hybrid mới được trang bị động cơ 1.6L, sản sinh công suất 178 mã lực tại 5.500vòng/phút, mô-men xoắn 265Nm tại 1.500-4.500vòng/phút. Kết hợp cùng mô-tơ điện tại hộp số cho tổng công suất của xe đạt 227 mã lực, mô-men xoắn 350Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu tổng hợp của xe là 5,8lít/100km.

Xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động cầu trước. 6 chế độ lái trên chiếc SUV của Kia gồm: Eco, Smart, Sport, Snown, Mud và Sand.

Theo Kia, Sorento Hybrid mới được trang bị công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC. Hệ thống E-VMC có ba tính năng chính.

Trong đó, E-Ride hỗ trợ triệt tiêu dao động khi xe đi qua gờ giảm tốc hoặc đường gồ ghề. E-Handling tăng ổn định thân xe khi vào cua, tự động điều chỉnh lực phanh và mô-men xoắn giúp xe bám đường tốt hơn, nâng cao độ chính xác khi đánh lái.

Cuối cùng, E-EHA hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, gia tăng độ ổn định thân xe trong các tình huống cần xử lý nhanh.

Bên cạnh phiên bản Hybrid, Kia Việt Nam còn giới thiệu đến người dùng trong nước phiên bản plug-in hybrid (hybrid cắm sạc) của Sorento. Hiện giá bán của cả 2 phiên bản này vẫn chưa được Kia Việt Nam công bố. Phiên bản Sorento sử dụng động cơ đốt trong có giá từ 1,199 tỷ đồng.

Tại thị trường Việt Nam, đối thủ chính của Kia Sorento Hybrid là Hyundai Santa Fe Hybrid. Dòng SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu Hyundai có giá 1,369 tỷ đồng.