Trước thời điểm chính thức được ra mắt tại thị trường trong nước, hãng xe điện Việt Nam đã công bố một số điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu xe mới sắp trình làng.

Thiết kế cụm đèn trước trên mẫu xe VinFast mới (Ảnh: VF).

Dựa trên những hình ảnh do VinFast đăng tải, mẫu xe mới sẽ được trang bị cụm đèn LED định vị được thiết kế khá ấn tượng. Đèn định vị có họa tiết 3 đường dọc và nối liền với đèn hình “cánh chim” đặc trưng của VinFast.

Thương hiệu Việt tiết lộ về mẫu xe mới này sẽ được nâng cấp 4 trải nghiệm và có 3 thay đổi về khoang lái. Nhiều khả năng xe sẽ được nâng cấp về trải nghiệm người dùng, đồng thời thiết kế khoang lái cũng sẽ có những điểm khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm.

VinFast chưa công bố tên gọi của mẫu xe mới, nhưng dựa trên hình ảnh một chiếc SUV vừa xuất hiện tại nhà máy VinFast Hải Phòng, vốn có nhiều điểm tương đồng với loạt ảnh “nhá hàng” được hãng công bố, nên đây có thể là thế hệ hoàn toàn mới của VF 8.

Mẫu xe được bắt gặp trên phố có thiết kế hoàn toàn khác biệt so với chiếc SUV điện VF 8 đang được bán ra tại Việt Nam. Tuy nhiên, ở phần đuôi phía bên phải xuất hiện tên xe "VF 8". Như vậy, đây có thể là phiên bản chạy thử của VF 8 thế hệ mới.

Mẫu SUV được gắn logo VF8 xuất hiện tại nhà máy VinFast Hải Phòng (Ảnh: VF).

So với phiên bản hiện hành của VF 8, mẫu mới có thiết kế góc cạnh hơn, không còn nhiều đường bo mềm mại. Phần đầu và đuôi xe nổi bật với hai mảng lớn màu đen. Chi tiết thiết kế mới này có phần tương đồng với dòng xe VF 7 hoặc MPV 7.

VF 8 hiện tại được bán với 2 phiên bản: Eco giá 1,019 tỷ đồng và Plus giá 1,199 tỷ đồng (đã bao gồm pin).

Thế hệ đầu tiên của VinFast VF8 ra mắt vào năm 2022 (Ảnh: NA).

VinFast VF 8 ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2022 và nhanh chóng nhận được sự chú ý của người dùng trong nước. Trong năm 2024, VinFast đã giới thiệu tới người dùng Việt Nam phiên bản nâng cấp của VF 8, song mẫu xe này không có sự thay đổi về thiết kế tổng thể.