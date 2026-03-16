Nguyên tắc an toàn ít người chú ý khi dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc

Khi phải dừng xe khẩn cấp, vì gặp sự cố, tai nạn, hoặc hết xăng, việc đầu tiên tài xế cần làm là bật đèn cảnh báo nguy hiểm (đèn hazard). Nếu xe còn di chuyển được hoặc có thể đẩy, rồi cố gắng đưa ô tô ra khỏi làn đường xe chạy, di chuyển vào làn dừng khẩn cấp, trạm dừng nghỉ hoặc lối ra...

Sau đó, cần đặt các vật dụng như tam giác phản quang và cọc tiêu hình nón ở phía sau ô tô ít nhất 150m để cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện phía sau. Nếu không mang sẵn những thứ này trên xe, có thể sử dụng cành cây lớn, đèn pin...

Việc đặt vật cảnh báo ở khoảng cách đủ xa phía sau xe gặp sự cố phải dừng trên đường sẽ giúp hạn chế nguy cơ tai nạn liên hoàn (Ảnh: Hivis).

Sau khi thực hiện hai thao tác trên, nhiều người quên mất nguyên tắc an toàn rất quan trọng nữa là tất cả mọi người nên rời khỏi xe, di chuyển ra phía sau lan can hoặc khu vực càng xa làn đường xe chạy càng tốt, để phòng trường hợp tai nạn liên hoàn.

Dù được gọi là làn dừng khẩn cấp, nhưng thực tế vẫn có xe chạy, ví dụ như xe cứu hộ, xe tuần tra, xe ưu tiên và một số phương tiện vi phạm đi vào làn khẩn cấp, thậm chí chạy với tốc độ rất cao. Vì vậy, dừng xe hoặc đứng trên làn dừng khẩn cấp vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Bên cạnh đó, trên đường cao tốc, các phương tiện di chuyển với tốc độ rất cao (80-120 km/h), nên nếu đứng gần hoặc vẫn ngồi trong ô tô thì bạn có thể bị xe khác mất lái hoặc không kịp xử lý lao vào. Những tai nạn kiểu này thường xảy ra rất nhanh và dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Nếu tài xế xe sau không kịp xử lý tình huống, do không tập trung quan sát hoặc điều kiện thời tiết làm giảm tầm nhìn, thì xe của bạn có nguy cơ bị đâm từ phía sau. Tùy trọng lượng và tốc độ của xe sau, lực va chạm có thể khiến xe bạn bị hất văng hoặc đẩy lao về phía trước, móp méo hoặc thậm chí vỡ nát phần đuôi, gây nguy hiểm tính mạng người ngồi trong xe hoặc đứng cạnh xe.

Trên thực tế đã xảy ra không ít vụ tai nạn như vậy. Mới đây nhất là trường hợp tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua địa phận xã Phước Hà (tỉnh Khánh Hòa) vào ngày 14/3 làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe tải lưu thông theo hướng Nam - Bắc đã va chạm từ phía sau với ô tô con dừng giữa đường (chưa rõ nguyên nhân).

Hậu quả, tài xế ô tô con bị thương, 2 người còn lại trên xe tử vong tại bệnh viện.