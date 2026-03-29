Có nên tháo giày dép khi lái xe?

Nhiều người có thói quen lái xe bằng chân trần (Ảnh: Goget).

Tôi đã có bằng lái ô tô được hai năm, hiện tại đi làm chủ yếu bằng xe máy cho tiện, nhưng hầu như cuối tuần nào cũng lái xe đưa vợ con về quê hoặc đi chơi. Từ lúc học lái tới giờ, tôi vẫn có thói quen bỏ giày dép ra khi lái xe, vì cảm thấy như vậy vừa mát mẻ, vừa thật chân.

Thỉnh thoảng, khi di chuyển quãng đường ngắn, tôi cũng thử mang giày lái xe nhưng thật sự thấy hơi "rén", cảm giác không kiểm soát tốt chân phanh và chân ga, nên tôi vẫn thích để chân trần hơn.

Tuy nhiên, nhiều người nói rằng lái xe bằng chân trần nguy hiểm vì dễ trơn trượt, phản ứng chậm hơn, và bàn chân có nguy cơ bị chấn thương cao hơn nếu xảy ra tai nạn.

Tôi có nên cố gắng thay đổi thói quen này không, hay cứ tiếp tục lái xe bằng chân trần nếu cảm thấy thoải mái và tự tin?

Độc giả Minh Đức