Nổi bật tuần qua: Ô tô gây tai nạn vì đánh lái gấp tránh người qua đường ẩu

Ô tô gây tai nạn vì tránh người sang đường ẩu

Tài xế ô tô đã buộc phải đánh lái gấp sang làn đường ngược chiều để tránh cô gái đi xe máy điện sang đường ẩu. Tình huống xử lý này của tài xế đã khiến ô tô tông mạnh vào một người đi xe máy ngược chiều.

Điều đáng nói, cô gái đi xe máy điện trong tình huống này chạy xe chỉ bằng một tay và không hề quan sát phía sau khi chuyển hướng sang đường.

Nguy cơ tai nạn giao thông vì người dân phơi thóc giữa đường

Đoạn video được một nhân chứng ghi lại tại Nghệ An, cho thấy đoạn đường hẹp và có nhiều phương tiện đang di chuyển, bao gồm cả những xe tải trọng lớn, nhưng người đi xe máy vẫn buộc phải di chuyển ra giữa đường để tránh thóc phơi.

Hành động lấn chiếm lòng đường để phơi thóc của người dân làm tăng nguy cơ dẫn đến tai nạn cho người tham gia giao thông.

Tài xế xe ben liều lĩnh vượt đường sắt khi chắn tàu đang hạ

Dù đèn cảnh báo đã vang lên và chắn tàu đang hạ xuống, tài xế chiếc xe ben vẫn cố tình vượt qua, khiến chiếc xe bị mắc kẹt giữa đường sắt. Người này đã phải loay hoay tìm cách thoát ra.

Chỉ khi tông hỏng chắn tàu, chiếc xe ben mới thoát ra khỏi đường sắt chỉ ít giây trước khi đoàn tàu lao đến.

Cặp đôi đi xe máy gặp nạn vì phóng nhanh, lạng lách

Cặp đôi chở nhau bằng xe máy, đều không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao và lạng lách trên đường nên không làm chủ được tay lái, tự gây ra tai nạn cho chính mình.

Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Cặp đôi đi xe máy điện sang đường ẩu, quẹt ngã người đi xe máy

Cặp đôi chở nhau bằng xe máy điện đột ngột chuyển hướng sang đường mà không quan sát phía sau, quẹt vào người đi xe máy cùng chiều khiến người này bị ngã ra ngay trước mũi ô tô.

May mắn tài xế ô tô đã kịp phanh lại, tránh tông trúng người bị ngã ngay trước mặt.

Sau khi gây ra tai nạn, thiếu niên điều khiển xe máy điện đã dừng lại và xin lỗi người đi xe máy.

Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn phường An Biên, Hải Phòng.

Hai người phụ nữ chạy xe kiểu “đánh đố” khiến người đi đường bối rối

Hai người phụ nữ chạy xe máy dàn hàng trên đường, nhưng lại bật đèn xi-nhan hai hướng khác nhau, khiến người đi phía sau bối rối không dám vượt lên.

Người đi xe máy chở hàng cồng kềnh gây tai nạn nghiêm trọng

Người đàn ông vác thanh sắt dài bất ngờ dừng lại giữa đường, khiến thanh sắt đâm trúng cặp đôi đi xe máy cùng chiều. Hậu quả, cặp đôi đi xe máy bị mất lái, lao sang làn đường ngược chiều tông mạnh vào chiếc ô tô chạy đến từ hướng đối diện.

Sau khi chứng kiến tình huống diễn ra, nhiều cư dân mạng đã đặt câu hỏi tài xế ô tô có phải chịu trách nhiệm trong tình huống này hay không?

Tài xế ô tô lùi bất cẩn, tông ngã người đi xe đạp

Tài xế chiếc ô tô có tình huống lùi xe bất cẩn và thiếu quan sát, tông ngã người đàn ông đi xe đạp. May mắn vào thời điểm này không có phương tiện nào tông trúng người đàn ông bị ngã giữa đường.

Tình huống va chạm gây tranh cãi về phương tiện có lỗi

Chiếc ô tô di chuyển từ ngõ ra đã bị người đi xe máy trên đường lao đến tông trúng.

Tình huống giao thông đã gây ra tranh cãi về phương tiện có lỗi, khi người đi xe máy đang di chuyển trên đường chính, trong khi đó chiếc ô tô cũng đã chuẩn bị qua hết làn đường.

Xe container bất ngờ lấn làn, tông trực diện xe khách gây tai nạn liên hoàn

Chiếc container đang di chuyển đã bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều, đâm mạnh vào chiếc xe khách, đẩy chiếc xe này văng trúng một người đi xe máy ngay phía sau.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hương Sơn (Hà Tĩnh), khiến 3 người bị thương, bao gồm hai người trên xe khách và người đi xe máy. Xe đầu kéo và ô tô khách hư hỏng nặng phần đầu, xe máy biến dạng.