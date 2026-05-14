Những lỗi giao thông phổ biến nhưng nhiều người ngỡ ngàng khi bị phạt

Quay đầu ô tô trên vạch kẻ dành cho người đi bộ sang đường

Phần đường dành cho người đi bộ qua đường được xác định bằng vạch kẻ, phổ biến là vạch ngựa vằn hoặc hai vạch trắng song song tại nơi có đèn tín hiệu cho người đi bộ.

Nhiều người vẫn hồn nhiên điều khiển ô tô quay đầu ở vị trí này mà không biết như vậy là vi phạm luật, có thể bị phạt tiền 2-3 triệu đồng, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Phần đường dành cho người đi bộ qua đường được xác định bằng vạch kẻ đường theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT (Ảnh: Tố Linh).

Quy định cấm quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường áp dụng kể cả khi không có người đi bộ sang đường.

Ngoài phần đường dành cho người đi bộ qua đường, ô tô cũng không được phép quay đầu trên cầu, dưới gầm cầu vượt, trong hầm đường bộ, trên đường cao tốc, nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, trên đường hẹp, đường dốc, hoặc trên đoạn đường cong có tầm nhìn bị che khuất.

Chuyển nhiều làn cùng lúc trên đường cao tốc

Về nguyên tắc, các phương tiện chỉ được chuyển mỗi lần một làn đường khi đủ điều kiện an toàn; nếu vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. Quan trọng hơn, việc chuyển nhiều làn đường cùng lúc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Cụ thể, Khoản 2 Điều 13 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước; phải quan sát và đảm bảo khoảng cách an toàn với xe phía trước, phía sau và hai bên mới được chuyển làn.

Nghị định 168/2024 quy định các mức phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX đối với người điều khiển ô tô chuyển làn đường không đúng quy định “mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề” khi chạy trên đường cao tốc. Nếu gây tai nạn giao thông khi vi phạm lỗi này, người điều khiển ô tô bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Đi cắt ngang qua vạch xương cá

Trong quy định pháp luật hiện nay về giao thông, không có thuật ngữ vạch xương cá, mà đây là cách gọi phổ biến của người dân đối với vạch kênh hóa dòng xe hình chữ V được quy định tại Phụ lục G Quy chuẩn quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT.

Vạch kênh hóa dòng xe dạng chữ V (vạch xương cá) được sử dụng để giới hạn các phần mặt đường không sử dụng cho xe chạy mà dùng để kênh hóa các dòng giao thông trên đường.

Khi vạch xương cá được sử dụng, các phương tiện giao thông phải đi theo tuyến đường quy định, không được lấn vạch hoặc cắt qua vạch trừ những trường hợp khẩn cấp theo quy định.

Minh họa vạch xương cá theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT.

Về việc xử lý vi phạm, theo Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường sẽ bị phạt 400.000-600.000 đồng. Nếu gây tai nạn giao thông khi vi phạm lỗi này thì người điều khiển ô tô bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Không bật xi-nhan khi chuyển làn

Theo Nghị định 168/2024, điều khiển ô tô chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu báo hướng rẽ nhưng không sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức) sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Trường hợp vi phạm lỗi này mà gây tai nạn giao thông thì người điều khiển ô tô bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Ô tô chở quá số người quy định

Nhiều người chủ quan cho rằng CSGT sẽ không để ý, hoặc khó quan sát ô tô chở bao nhiêu người bên trong, nên hồn nhiên chở quá số người quy định. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của camera AI, giờ đây lỗi này có thể dễ dàng bị phát hiện.

Đa số tài xế taxi từ chối chở quá số người quy định do e ngại nguy cơ bị phạt (Ảnh minh họa: AI).

Điều 20 Nghị định 168 quy định, đối với ô tô chở hành khách, ô tô chở người (không kinh doanh), mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện sẽ bị phạt 400.000-600.000 đồng, với tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75 triệu đồng.

Ngoài ra, tài xế sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe nếu vượt 50-100% số người quy định được phép chở của phương tiện. Với trường hợp vượt trên 100% số người quy định được phép chở, tài xế sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đối với ô tô chở hành khách (kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng) chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km, mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng và tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75 triệu đồng.

Không cài dây an toàn

Đây là lỗi nhiều người mắc phải, đặc biệt khi đi ô tô trong phố, do quan niệm nếu chỉ đi chậm thì ít nguy cơ xảy ra va chạm nghiêm trọng. Để đối phó với tiếng "bíp bíp" liên tục phát ra từ trên xe để nhắc cài dây an toàn, không ít tài xế sử dụng chốt cài dây an toàn giả, hoặc cài dây an toàn ra sau lưng, bỏ qua yếu tố an toàn.

Hình ảnh một tài xế xe tải không cài dây an toàn bị camera AI phát hiện và ghi lại rõ nét (Ảnh: Cục CSGT).

Việc cài dây an toàn không chỉ có ý nghĩa với tài xế và người ngồi ghế phụ phía trước, mà với cả người ngồi hàng ghế sau. Nếu không cài dây an toàn, người ngồi ở ghế sau có thể gây thương tích, thậm chí gây tử vong cho người ngồi ghế trước khi xảy ra va chạm, vì theo quán tính người ngồi sau sẽ lao mạnh về phía trước, đẩy người ngồi trước lao vào tay lái, trụ A hay điểm va chạm phía trước, dẫn tới nguy cơ gặp chấn thương nhiều hơn.

Theo Nghị định 168/2024, mức phạt đối với hành vi không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường là từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với lỗi chở người trên ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy.