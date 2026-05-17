Hai bạn trẻ cùng chơi Land Cruiser cũ: "Xe có nằm đường cũng chẳng sao cả"

Nguyễn Hoàng Nam (bên trái) và Nghê Thành Lợi (bên phải) thân nhau nhờ chung sở thích chơi xe Toyota Land Cruiser đời cũ (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Những năm gần đây, chuyện giới trẻ chơi xe đời sâu ngày ngày một phổ biến. Ngồi sau vô lăng một chiếc xe 20-30 năm tuổi không còn mặc định là những người đàn ông trung niên, mà có thể là các bạn trẻ 9x, thậm chí gen Z. Với họ, quan niệm về ô tô không còn là tài sản lớn hay một phương thức ngoại giao. Ô tô chỉ đơn thuần là một phương tiện đi lại, một thứ để thỏa mãn niềm vui với xe cộ.

Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 2000) và Nghê Thành Lợi (sinh năm 1996), cùng sống tại TPHCM, là một ví dụ điển hình. Tình bạn của họ xuất phát từ việc chơi Toyota Land Cruiser đời cũ. Thỉnh thoảng, cứ đến cuối tuần, họ lại hẹn gặp nhau ở một tiệm cà phê để bàn chuyện về xe, hoặc khi nào nổi hứng, cả hai lại lái xe đi phượt, đi off-road cùng nhau.

Xin chào, hai bạn quen nhau như thế nào?

Nghê Thành Lợi, sinh năm 1996, đang sử dụng một chiếc Toyota Land Cruiser Prado đời 1998 (Ảnh: Phùng Thế Anh).

- Nghê Thành Lợi: Năm 2022, mình quen Nam qua một người bạn khác. Bạn mình trước làm tư vấn bán hàng ở đại lý Ford, là người bán cho Nam chiếc Ranger Raptor. Bạn mình thấy Nam mê xe, nên rủ Nam và mình đi cà phê để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Biết nhau từ đợt đấy nhưng chưa thân với nhau.

Đến cuối 2025, Nam bắt đầu chơi Toyota Land Cruiser đời cũ. Nhờ thế, cả hai bắt đầu có chung chủ đề nói chuyện và thân nhau từ đó đến giờ.

Hiện tại, Nam đang sử dụng một chiếc Toyota Land Cruiser LC105 đời 1999, còn mình đang sử dụng một chiếc Toyota Land Cruiser Prado đời 1998.

Trong cộng đồng chơi Toyota Land Cruiser đời cũ có nhiều người trẻ như hai bạn không?

- Nghê Thành Lợi: Mình tìm hiểu và thích dòng Toyota Land Cruiser lâu rồi, tính đến giờ đã 6-7 năm. Tuy nhiên, chiếc xe đầu tiên của mình là Mitsubishi Pajero đời 2000. Thời mình mua chiếc xe đó, người chơi Land Cruiser chủ yếu nằm ở độ tuổi 40-60. Họ hay đùa nhau là "trả thù quá khứ". Tức là đến khi có tuổi rồi, họ mới chạm được vào những chiếc xe ước mơ từ hồi trẻ.

Đến năm 2026, mình mở rộng mạng lưới bạn bè và tham gia các cộng đồng chơi xe, mới phát hiện người chơi Land Cruiser đời cũ bắt đầu trẻ hóa.

Các bạn độ tuổi 9x chơi dòng xe này giờ rất nhiều. Thậm chí như Nam sinh năm 2000 là người trẻ nhất đang chơi dòng xe này mà mình biết. Mình tin ngoài kia sẽ có người trẻ tuổi hơn nữa. Dòng Land Cruiser mà các bạn chọn rất đa dạng, như LC80, LC100, LC105...

Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 2000, đang sử dụng một chiếc Toyota Land Cruiser LC105 đời 1999 (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Theo hai bạn, vì sao có một bộ phận người trẻ thích chơi những chiếc xe đời cũ?

- Nguyễn Hoàng Nam: Vì những chiếc xe đình đám một thời giờ đã dễ tiếp cận hơn. Với số tiền 150-200 triệu đồng có thể tìm được một chiếc Land Cruiser LC80 ở tình trạng tốt.

Còn Land Cruiser LC100 hay LC105 giá bây giờ khoảng 200-220 triệu đồng, hay 300-400 triệu đồng với những chiếc mà mua về có thể sử dụng được ngay, không cần "dọn" lại. Chơi những dòng xe này thì sau này bán đi cũng không quá lỗ như xe mới.

Ngoài ra, tài chính của các bạn trẻ bây giờ cũng tốt hơn, nảy sinh nhu cầu về một chiếc xe thuần để chơi. Bằng chứng là một số bạn trẻ mua xe BMW đời 1999-2000 về "dọn" rất đẹp. Như bản thân mình, mình thích xe hai cầu, mà xe hai cầu đời cũ nổi tiếng nhất hiện tại là Land Cruiser.

Mình mua chiếc xe này thuần để chơi, chứ không phải để đi lại hàng ngày bởi mức tiêu hao nhiên liệu có thể lên đến 23-24 lít/100km khi đi nội thành. Chiếc xe mình mua là 210 triệu, thêm 400 triệu tiền "dọn xe" nữa là 610 triệu đồng.

Số tiền đó hoàn toàn có thể mua được một chiếc xe mới để đi lại hàng ngày, nhưng vì mua với mục đích để chơi, nên mình không theo phương án này.

- Nghê Thành Lợi: Hồi con đi học, thế hệ 9x như mình rất ngưỡng mộ những bạn được gia đình đưa đón bằng ô tô. Vì thế, những chiếc xe sản xuất giai đoạn đó có sức hút đặc biệt với mình. Đến giờ, điều kiện cho phép mình tìm về những chiếc xe đó. Mình tin, nhiều bạn trẻ cùng thế hệ cũng có suy nghĩ tương tự.

Chơi xe nhiều năm tuổi tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, chắc hẳn các bạn hiểu rõ điều này?

- Nghê Thành Lợi: Nếu nói về cuộc chơi xe cũ, nhiều bạn thậm chí còn dám chơi những chiếc BMW E34, E46. Đây đều là những chiếc xe khó chơi vì hay hư hỏng vặt, mà các bạn vẫn dám. Nếu đặt cạnh những chiếc xe Đức đời sâu, Land Cruiser dễ chơi hơn rất nhiều vì phụ tùng vẫn sẵn có ở xưởng dịch vụ chính hãng. Với phụ tùng phải đặt từ Nhật Bản, thời gian chờ cũng ngắn, khoảng 12 ngày.

Khi chơi chiếc Land Cruiser Prado này, mình chấp nhận sẽ có lúc nó nằm đường. Mình mua xe vào tháng 9/2024, tính đến nay đã nằm đường hai lần. Lần đầu do chuột côn (hay còn gọi là tổng côn dưới) nằm ở hộp số bị hư cái phốt. Khi kéo xe về, mình mới phát hiện chủ cũ thay đồ kém chất lượng. Lần thứ hai nằm đường vào đúng mồng 5 Tết vừa rồi.

Với người bình thường, xe nằm đường vài lần là họ nản, muốn bán quách cái xe đi rồi. Nhưng mình nghĩ theo hướng tích cực hơn. Xe nằm đường thì mình tìm hiểu nguyên nhân để sửa, từ đó hiểu chiếc xe hơn. Mỗi lần nằm đường, mình còn chụp hình đăng mạng xã hội để vui đùa cùng anh em bạn bè chơi xe.

Nguyễn Hoàng Nam: Ngoài những ý anh Lợi nói, mình nghĩ rằng, ai cũng có thể nhìn ra rủi ro chơi xe cũ. Những bạn trẻ chấp nhận chơi xe châu Âu, xe Nhật cũ cũng vì quá mê kiểu dáng, cảm giác lái của những chiếc xe đình đám một thời. Đặc biệt, xe càng thuần cơ khí càng tốt. Mà với xe mới, số tiền để sở hữu những chiếc xe như vậy rất đắt đỏ. Còn xe phổ thông giá vài trăm triệu, lại không thể cho được những thứ đó.

Hơn nữa, nếu đứng ở góc nhìn mua xe để chơi, không ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại hàng ngày, mua một chiếc xe cũ nhưng khác biệt, cảm giác vẫn sướng hơn xe phổ thông. Vì đã là xe "phổ thông", tức là đó là một chiếc xe không có nhiều khác biệt, luôn đầy rẫy trên đường phố.

Có thể sẽ có quan điểm cho rằng chọn xe cũ vì muốn thể hiện bản thân, nhưng giờ nhìn vào Land Cruiser cũ, chẳng mấy ai nghĩ chủ xe là người có tiền đâu. Chỉ là họ chịu khó nuôi xe vì "ngốn" nhiều nhiên liệu thôi.

Vì xe xác to, ngốn xăng nên đi lại trong thành phố, mình vẫn chủ yếu di chuyển bằng xe máy.

Có ô tô mà hàng ngày vẫn dùng xe máy để đi lại, nghe có ngược đời không?

- Nghê Thành Lợi: Không có gì ngược đời cả. Mình mua xe để chơi mà. Ví dụ như đi cắm trại, đi off-road, đi phượt xa, mình vẫn lái chiếc xe này. Hoặc hôm nào trời mưa, mình cũng lái xe đi làm. Còn bình thường, mình sẽ đi xe máy để tiết kiệm thời gian do công ty nằm ở trung tâm thành phố.

Nguyễn Hoàng Nam: Mình cho rằng, ngược đời hay không còn tùy bối cảnh. Ngày xưa, đường sá thông thoáng, giá nhiên liệu rẻ, lái Toyota Land Cruiser vào phố không bị áp lực. Nhưng giờ nội thành liên tục kẹt xe, giá nhiên liệu tăng, mang một chiếc xe to như vậy vào phố rất vất vả. Do đó, chọn xe máy để đi lại hàng ngày trong phố sẽ hợp lý hơn.

Nghê Thành Lợi cùng ba (chú Nghê Chí Trung) sửa chiếc Mitsubishi Pajero đời 2000 (Ảnh: NVCC).

Gia đình hai bạn nói gì về thú chơi xe cũ?

- Nghê Thành Lợi: Mình may mắn có ba cũng có niềm đam mê với xe cộ. Mình thừa hưởng điều đó từ ba. Đến giờ, mình và ba vẫn thỉnh thoảng sửa xe cùng nhau.

Mình mê những chiếc ô tô mà mình nhìn thấy từ hồi nhỏ. Trong khi những xe đời mới không thu hút đối với mình, dù không phủ nhận xe đời mới hiện đại hơn, hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn và an toàn hơn. Nhưng không hiểu sao, xe ngày nay không đem cho mình cảm giác thích thú bằng những chiếc xe đời cũ.

Nguyễn Hoàng Nam: Khi mình mang chiếc Land Cruiser LC105 này về, mẹ mình nói "mua cái xe gì mà kỳ vậy?". Sau đó, mình đưa mẹ đi một vài cung đường, đến giờ cũng thích chiếc này luôn rồi.

Ba mình thì ngược lại, rất mê xe. Khi đi xem xe, ông cũng đi cùng mình. Thậm chí, ba là người đầu tiên lái chiếc xe đó chứ không phải mình. Đến khi mình hỏi "được không ba?", ba gật đầu thì mình biết chiếc xe này ổn, và đến bước đàm phán giá chốt với người bán.

Hiện tại, ba mẹ ủng hộ mình chuyện chơi xe. Khi có niềm vui, có niềm đam mê với một thứ gì đó lành mạnh, mình kiếm tiền để nuôi đam mê đó thì không có lý gì gia đình phản đối cả. Chỉ là đôi lúc không dám đưa hóa đơn của garage cho ba mẹ xem thôi (cười).

Theo hai bạn, việc các bạn trẻ chọn chơi các mẫu xe đời cũ phản ánh điều gì?

- Nghê Thành Lợi: Điều này phản ánh một bộ phận người trẻ chuyển hướng sang mua ô tô để chơi, để trải nghiệm, để thỏa mãn sở thích cá nhân, thay vì coi đó là tài sản lớn, hay phương thức ngoại giao như thế hệ trước.