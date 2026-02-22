Kinh nghiệm lái ô tô trở lại Hà Nội, TPHCM sau Tết Nguyên đán 2026

Kiểm tra xe trước khi khởi hành

Dù nhiều chủ xe đã bảo dưỡng và kiểm tra phương tiện trước khi về quê dịp Tết Nguyên đán, việc rà soát lại ô tô trước khi quay trở lại thành phố vẫn rất cần thiết.

Ngoài các hạng mục cơ bản như lốp, phanh, ắc quy, nước rửa kính và đèn chiếu sáng, người dùng nên kiểm tra thêm dầu động cơ, nước làm mát, áp suất lốp và lốp dự phòng.

Gạt mưa, điều hòa, mức nhiên liệu cũng cần được rà soát trước khi khởi hành. Việc kiểm tra kỹ lưỡng giúp hạn chế rủi ro và đảm bảo hành trình quay lại thành phố diễn ra an toàn, thuận lợi.

Kiểm tra kỹ lốp xe trước khi khởi hành (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Trong đó, lốp là hạng mục đáng lưu tâm nhất. Nếu đón Tết ở những vùng nông thôn, nơi có nhiều đoạn đường bùn lầy và sỏi đá, bạn nên rửa sạch bánh xe để dễ phát hiện các vết rách hay vật nhọn.

Nếu xe có tính năng cảnh báo áp suất lốp, hãy để ý đến những lốp có dấu hiệu giảm áp suất bất thường. Bạn cũng nên loại bỏ đá dăm ở rãnh lốp để giảm tiếng ồn và đảm bảo an toàn khi di chuyển ở tốc độ cao.

Một tình trạng khá phổ biến với những người thuê ô tô tự lái hoặc mượn ô tô từ bạn bè, người thân, đó là cạn ắc-quy trong những ngày Tết do không nắm sát tình trạng chiếc xe hoặc quên tắt đèn nội thất sau khi cất dỡ đồ đạc. Hãy đảm bảo ắc-quy hoạt động tốt và ổn định.

Một chiếc xe phải cứu hộ ắc-quy trong ngày mồng 1 Tết (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Do chưa hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, việc tiếp cận dịch vụ cứu hộ, sửa chữa trong những ngày này khó khăn hơn ngày thường. Bởi vậy, bỏ ra một chút thời gian để kiểm tra xe trước khi khởi hành sẽ giúp hành trình lái xe trở lại thành phố thuận lợi, tránh gây phiền toái cho bản thân, gia đình và cả những người xung quanh.

Đổ đầy xăng bất cứ khi nào có thể

Một trạm xăng trước khi vào cao tốc Vân Phong - Nha Trang thông báo hết xăng vào tối mồng 4 Tết (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Giao thông đông đúc ngày Tết còn gây ra tình trạng hết xăng tại các trạm nhiên liệu dọc các tuyến đường chính. Ghi nhận của PV báo Dân trí tối mồng 4 Tết, nhiều trạm nhiên liệu trước khi vào cao tốc Vân Phong - Nha Trang đều thông báo hết xăng.

Do đó, hãy đổ đầy bình xăng khi kim báo nhiên liệu nằm dưới mức 50%. Đây là kinh nghiệm từ những tài xế thường xuyên đi xuyên Việt và nó đặc biệt hữu ích khi lái xe trong dịp Tết. Nếu không may kẹt xe nhiều giờ trên cao tốc, một bình xăng đầy đương nhiên sẽ mang lại cảm giác an tâm hơn.

Với xe điện, nguyên tắc tương tự cũng cần được áp dụng. Người dùng nên sạc pin lên mức đủ cao trước khi khởi hành, ưu tiên duy trì dung lượng trên 60-70% nếu dự kiến di chuyển đường dài.

Đồng thời, cần chủ động kiểm tra bản đồ trạm sạc trên lộ trình, tính toán phương án dự phòng trong trường hợp trạm sạc quá tải hoặc phải chờ đợi lâu. Việc chuẩn bị kỹ giúp hạn chế tình trạng xe phải "nằm đường" do cạn pin.

Chọn tuyến đường phù hợp

Ngày 22/2, tức mồng 6 Tết, lưu lượng phương tiện trở lại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM tăng cao, ghi nhận tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ tại một số tuyến cửa ngõ và trục chính.

Để giải quyết tình trạng ùn tắc, Cục CSGT dự kiến đóng chiều đi ra khỏi Hà Nội và TPHCM trên một số tuyến cao tốc trong ngày 22/2 để ưu tiên phương tiện đi vào thành phố.

Theo đó, cao tốc dự kiến tạm cấm gồm: Tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ tạm cấm chiều từ Hà Nội đi Thanh Hóa; tuyến TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tạm cấm chiều từ TPHCM đi Long Thành; tuyến TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận tạm cấm chiều từ TPHCM đi Trung Lương.

Nút giao đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài, hàng trăm ô tô xếp hàng nối đuôi nhau "giẫm chân" tại chỗ vào cuối năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Vì vậy, bạn hãy thường xuyên cập nhật ứng dụng bản đồ để nắm sát tình hình giao thông, đặc biệt là các cửa ngõ thành phố. Điều này sẽ giúp bạn biết được các điểm tắc nghẽn và chọn có thể lộ trình thay thế để tối ưu thời gian.

Với những tài xế đi qua tỉnh Quảng Trị và Huế, nên tránh tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Tuyến đường này đang thi công mở rộng, giới hạn tốc độ 50km/h, nhiều đoạn cấm vượt, cộng với lưu lượng giao thông tăng cao sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán có thể dẫn đến tình trạng ùn ứ, hàng dài ô tô "bò" nhiều giờ trên đường.

Để thoát khỏi đám đông, nhiều tài xế chuyển hướng sang QL1A, tuyến đường cho phép đi tốc độ giới hạn 80-90km/h.