Đại diện trung tâm đăng kiểm: “Kiểm định khí thải để đạt không khó”

Từ ngày 1/3, ô tô sản xuất trước năm 1999 cần đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 1; xe sản xuất giai đoạn 1999-2016 cần đáp ứng mức 2; mức 3 với xe xuất xưởng từ 2017 đến hết năm 2021; cuối cùng là mức 4 với xe sản xuất từ năm 2022.

Cùng đó, phương pháp kiểm định khí thải mới cũng trở thành chủ đề nóng, nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, đặc biệt là các chủ xe sử dụng động cơ dầu (diesel).

Số đông bày tỏ sự lo ngại về tính khắt khe, bởi khác với trước đây, tiêu chuẩn khí thải không dừng lại ở mức 2 mà lên tới mức 4, thậm chí là 5.

Tuy nhiên, theo ông Trần Quốc Hoan - Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm (TTĐK) 29.03V tại Hà Nội, xe đi kiểm định không khó để có thể đạt tiêu chuẩn khí thải.

Lãnh đạo trung tâm Đăng kiểm giải thích quy trình kiểm định mới

Trong buổi trao đổi cùng phóng viên báo Dân trí, ông Trần Quốc Hoan đã lý giải một số điểm người dùng ô tô có thể chưa nắm rõ về phương pháp kiểm định khí thải mới.

Chia sẻ của ông Trần Quốc Hoan về quy trình kiểm định khí thải mới và giấy chứng nhận kiểm định điện tử (Video: Thu Thủy).

Ông Hoan cho biết, không phải xe nào đến cũng được kiểm định khí thải ngay. Trước hết, các đăng kiểm viên sẽ kiểm tra một số bước để xác định xem xe có đủ điều kiện thực hiện quy trình này hay không, đặc biệt là các dòng xe sử dụng động cơ diesel.

Đại diện của TTĐK 29.03V khẳng định Cục Đăng kiểm Việt Nam đã hướng dẫn và tập huấn rất kỹ cho các đăng kiểm viên về quy trình kiểm định khí thải mới (Ảnh: Thu Thủy).

Đầu tiên, các đăng kiểm viên sẽ đề nổ xe ở chế độ không tải, bật nắp ca-pô để kiểm tra một số dấu hiệu như: máy rung giật, âm thanh bất thường, rò rỉ chất lỏng, tín hiệu cảnh báo (trên táp-lô). Nếu có một hoặc nhiều dấu hiệu trên, đăng kiểm viên sẽ từ chối đo khí thải và khuyến cáo chủ xe về bảo dưỡng, sửa chữa.

Nếu không có các dấu hiệu trên, đăng kiểm viên sẽ tiếp tục kiểm tra phản ứng của bộ điều tốc. Trên các dòng xe diesel ngày nay, nhà sản xuất thường lắp đặt bộ điều tốc nhằm giới hạn vòng tua động cơ ở chế độ không tải; đó cũng là cơ sở để đảm bảo phương pháp kiểm định khí thải mới an toàn với các phương tiện.

Đăng kiểm viên sẽ kiểm tra phản ứng của bộ điều tốc bằng cách đạp ga sơ bộ (5 giây). Nếu thấy máy tăng tốc mất kiểm soát, hoặc không tự giảm tốc độ về cầm chừng khi nhả ga thì sẽ từ chối đo khí thải, yêu cầu chủ xe về bảo dưỡng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đây cũng là yếu tố mang lại sự chính xác cao cho phương pháp kiểm định khí thải mới của Cục Đăng kiểm Việt Nam, theo ông Hoan.

Đại diện TTĐK này lấy ví dụ, dòng xe bán tải Ford Ranger ngày nay có bộ điều tốc thiết lập giới hạn vòng tua ở mức 3.000 vòng/phút khi đạp ga ở chế độ không tải. Đây là mức cao hơn trung bình khi người dùng vận hành xe ở điều kiện thực tế, ví dụ như trên đường cao tốc.

Chưa ghi nhận trường hợp nào phải ký cam kết tại Trung tâm Đăng kiểm 29.03V

Nhiên liệu diesel cháy chậm hơn xăng, có tỷ số nén cao, tạo áp lực lớn lên các chi tiết máy và được thiết kế tối ưu mô-men xoắn ở vòng tua thấp. Bộ điều tốc hoạt động tốt sẽ giúp giới hạn vòng tua tối đa, đảm bảo độ bền cơ khí (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với những trường hợp xe không có bộ điều tốc hay không xác định được vòng tua giới hạn, trung tâm đăng kiểm sẽ yêu cầu chủ xe làm giấy cam kết tự nguyện kiểm định khí thải. Tuy nhiên theo ông Hoan, đó chủ yếu là xe đời cũ, có tuổi đời sâu.

Nhưng kể cả khi chủ xe sẵn sàng cam kết, các đăng kiểm viên vẫn có thể từ chối đo khí thải nếu phát hiện xe có một số dấu hiệu bất thường như đã đề cập ở trên. Theo chia sẻ của ông Hoan, trong 3 ngày đầu áp dụng quy trình mới, trung tâm đăng kiểm 29.03V chưa ghi nhận trường hợp chủ xe nào phải làm cam kết.

Theo thống kê của ông Hoan, lượng xe không đạt tiêu chuẩn khí thải tại TTĐK 29.03V trong ngày 2/3 chỉ chiếm 4%, không tăng đột biến so với trước đây (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngày 3/3 tại TTĐK 29.03V, phóng viên báo Dân trí ghi nhận một xe Ford Everest đời 2010 đến đăng kiểm. Sau khi được các đăng kiểm viên thông báo về quy trình kiểm định khí thải mới, chủ xe đồng ý tiến hành thực hiện.

Trong quá trình đạp ga để đo lượng khí thải theo phương pháp mới, chiếc Everest này xả rất nhiều khói đen, nhưng kết quả cho thấy vẫn đáp ứng tiêu chuẩn khí thải theo quy định.

Có thể thấy, phương pháp mới của Cục Đăng kiểm Việt Nam tuy siết chặt tiêu chuẩn khí thải, nhưng không quá khó để đáp ứng, chỉ cần chủ xe chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định. Ông Trần Quốc Hoan nhấn mạnh: “Nếu làm chuẩn theo phương pháp kiểm định mới, tôi tin rằng chất lượng xe ô tô lưu thông trên đường sẽ cực tốt!”.