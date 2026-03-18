Cơ sở đăng kiểm ghi nhận tín hiệu đáng mừng sau 2 tuần áp dụng quy định mới

Sau hai tuần áp dụng phương pháp kiểm định khí thải mới theo hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam, hoạt động đăng kiểm tại nhiều nơi đã đi vào quỹ đạo vốn có.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Trần Quốc Hoan - Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm (TTĐK) 29.03V tại Hà Nội cho biết có một số tín hiệu đáng mừng xung quanh quy định mới.

Chia sẻ của ông Trần Quốc Hoan về tình hình đăng kiểm tại trung tâm 29.03V sau 2 tuần áp dụng quy định mới (Video: Tuấn Anh).

Theo đó, ông Hoan cho biết lượng xe không đạt khí thải tại trung tâm 29.03V sau khi áp dụng phương pháp kiểm định mới vẫn không đổi, “chỉ chiếm khoảng 4-5%”. Đồng thời, lãnh đạo TTĐK này cho hay nhiều chủ xe đã có ý thức bảo dưỡng phương tiện trước khi đi kiểm định, hơn hẳn so với trước đây.

“Có nhiều xe đời cũ với tuổi đời lên tới 15-20 năm nhưng vẫn vượt qua bài kiểm định khí thải, thậm chí đạt mức 5”, ông Hoan lấy ví dụ đồng thời một lần nữa khẳng định: “Kiểm định khí thải để đạt không khó, chỉ cần chủ xe kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện định kỳ và đúng hạn”.

Ông Trần Quốc Hoan cho biết sau 2 tuần áp dụng quy định mới, TTĐK 29.03V vẫn chưa phải ký bản cam kết nào với khách hàng khi đo khí thải động cơ diesel (Ảnh: Thu Thủy).

Về giấy chứng nhận kiểm định điện tử, ông Hoan cho biết thay đổi này đã dần được nhiều khách hàng đón nhận sau 2 tuần áp dụng. “Đây là một bước tiến lớn, giúp trung tâm đăng kiểm giảm chi phí in ấn. Đồng thời, giấy chứng nhận điện tử đem lại sự tiện lợi cho các chủ xe, không phải quản lý, không lo đánh mất”.

Theo ông Hoan, trung tâm đăng kiểm 29.03V chỉ gặp khó khăn khi cấp giấy chứng nhận điện tử ở những ngày đầu áp dụng quy định mới, như nghẽn hay lỗi mạng. Đến nay, mọi thứ đã vận hành trơn tru.

Trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in giấy chứng nhận trực tiếp từ phần mềm quản lý và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về góc nhìn của người dùng xe máy dầu khi đi đăng kiểm, anh Phạm Minh Phương (Hà Nội) cho biết có tâm lý lo lắng, trước khi mang chiếc Toyota Fortuner đời 2019 đi kiểm định. Tuy nhiên, quá trình đo khí thải thực tế lại không phức tạp như tưởng tượng.

“Mình thấy rất thuận lợi, kết quả là xe vẫn đạt yêu cầu, không có gì phức tạp cả. Xe đi đăng kiểm rất nhanh, ra và vào chỉ trong vòng 30 phút”, anh Phương chia sẻ với phóng viên báo Dân trí. Chiếc Fortuner của anh Phương đạt khí thải mức 4, dù theo quy định chỉ cần đạt mức 3.

Chiếc Toyota Fortuner 2019 của anh Phương đã sử dụng hơn 110.000km (Ảnh: Tuấn Anh).

Từ ngày 1/3, ô tô sản xuất trước năm 1999 cần đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 1; xe sản xuất giai đoạn 1999-2016 cần đáp ứng mức 2; mức 3 với xe xuất xưởng từ 2017 đến hết năm 2021; cuối cùng là mức 4 với xe sản xuất từ năm 2022.

Phương pháp kiểm định khí thải mới của Cục Đăng kiểm Việt Nam có hạng mục gia tốc tự do, tức đạp bàn ga tối đa để đo lượng khí thải. Bài kiểm tra này khiến chủ xe diesel cảm thấy lo lắng về các rủi ro kỹ thuật như vỡ lốc máy hay cong tay biên.

Tuy nhiên, quy trình kiểm tra của các TTĐK đều đã được Cục Đăng kiểm hướng dẫn và tập huấn kỹ càng. Trong đó, nhiều dòng xe hiện này thường được nhà sản xuất lắp đặt bộ điều tốc nhằm giới hạn vòng tua tối đa, từ đó đảm bảo an toàn cho các chi tiết máy khi đạp ga tối đa ở trạng thái không tải.

Trước khi đo khí thải xe diesel, các đăng kiểm viên đều kiểm tra bộ điều tốc để đảm bảo hệ thống này hoạt động bình thường, thông qua một số dấu hiệu nhận biết (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo các chủ xe, lái xe cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để đảm bảo kết quả kiểm định khí thải đạt yêu cầu.

Các hạng mục được khuyến nghị bảo dưỡng, bảo trì gồm: thay dầu, thay lọc gió, vệ sinh buồng đốt, kiểm tra vòi phun, bơm cao áp, điều chỉnh tốc độ lớn nhất của động cơ theo đúng quy định của nhà sản xuất, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải và cảm biến oxy...