Xe Ford đời cũ đạp ga không đủ vòng tua, trung tâm đăng kiểm nói gì?

Trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều người dùng xe Ford Everest và Ranger đời cũ, phiên bản số tự động với năm sản xuất đời 2008-2014 phản ánh tình trạng không thể đạp ga tới mức tối đa khi kiểm định khí thải, khiến xe bị từ chối đăng kiểm.

Đa phần những người dùng trên chỉ nhận kết quả đạp ga tối đa lên khoảng 3.370-3.390 vòng/phút, chưa đạt tua máy tối đa 3.500 vòng/phút theo công bố của nhà sản xuất (Ảnh: K.H.).

Trung tâm đăng kiểm nói gì?

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, đại diện một trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội cho hay: “Tua máy 3.500 vòng/phút là giới hạn vòng tua tối đa mà nhà sản xuất công bố với Cục Đăng kiểm. Nên về lý thuyết, các xe xuất xưởng phải có khả năng đạp ga tối đa lên mức này, khi thực hiện kiểm định khí thải”.

“Với những trường hợp đạp ga không tới 3.500 vòng/phút, người dùng nên mang xe đến đại lý để cài đặt lại bộ giới hạn”, đại diện trung tâm đăng kiểm cho hay.

Trong quy trình kiểm tra khí thải mới áp dụng với xe sử dụng động cơ diesel có hạng mục gia tốc tự do, tức đạp ga tối đa để đo lượng phát thải (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Vị này lấy trường hợp một chiếc Ford đời cũ khi từng bị từ chối vì đạp ga kiểm định chỉ lên tới hơn 3.000 vòng/phút. Sau khi được tư vấn về điều chỉnh thì có khả năng đạp lên tới gần 4.000 vòng/phút, hoàn thành hạng mục kiểm định khí thải.

“Đại lý chưa có giải pháp, xe chỉ có đắp chiếu”

Hướng giải quyết trên của trung tâm đăng kiểm cũng là những điều anh K.H được tư vấn, khi chiếc Ford Everest đời 2014 bị từ chối đăng kiểm vì tua máy không đạt mức giới hạn 3.500 vòng/phút. Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, anh H cho biết đã liên hệ với đại lý chính hãng, nhưng vẫn chưa có giải pháp cụ thể.

“Tôi làm việc với đại lý thì bên đó có ghi nhận và báo lại với hãng để hãng phối hợp với Cục Đăng kiểm, nhằm hỗ trợ những khách hàng như tôi. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy hướng giải quyết, xe thì hết hạn đăng kiểm từ ngày 9/3, giờ chỉ có đắp chiếu, không đi đâu được”, anh H cho hay.

Đây không phải là trường hợp duy nhất, theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí. Anh Tiến, một người dùng Ford Ranger đời 2009 ở Lạng Sơn cũng đã liên hệ với đại lý sau khi xe bị từ chối đăng kiểm vì đạp ga không đủ vòng tua, nhưng cũng chưa có hướng giải quyết cụ thể.

“Ô tô hết hạn đăng kiểm giờ chỉ có thể để nhà ngắm chơi, lại phải lôi chiếc xe máy cũ đi lo công chuyện”, anh Tiến chia sẻ.

Tua máy khi đạp ga kiểm định khí thải của xe anh Tiến chỉ đạt mức 3.380 vòng/phút, không đạt mức giới hạn 3.500 vòng/phút theo công bố nên bị từ chối đăng kiểm, yêu cầu về khắc phục (Ảnh: Khuất Tiến).

Với những phản ánh từ phía người dùng, có thể thấy những chiếc xe máy dầu đời cũ đang gặp một số vướng mắc khi kiểm định khí thải theo phương pháp mới, mà việc bảo dưỡng hay sửa chữa không khắc phục được. Tuy nhiên, không phải xe đời cũ nào cũng xảy ra tình trạng trên.

Nhiều người dùng đi đăng kiểm những chiếc xe có tuổi đời lên tới 15-20 năm, nhưng vẫn không khó để vượt qua bài kiểm định khí thải, thậm chí có những xe cho kết quả khí thải đạt mức 5, dù chỉ cần mức 2 là đạt.