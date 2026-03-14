"Khó khăn gì mà không in đủ ngày hết hạn trên tem đăng kiểm?"

Theo đó, tem kiểm định dán ở góc trên phía bên phụ của kính lái ô tô không còn dòng thông tin ngày hết hạn đăng kiểm cụ thể như mẫu cũ, thay vào đó là thông tin về cơ sở đăng kiểm và mức khí thải của xe.

Nếu tài xế không chú ý, chỉ nhìn thông tin tháng và năm trên tem thì ô tô rất dễ bị quá hạn đăng kiểm, dù chỉ quá một ngày cũng có thể bị phạt.

Đây là một thay đổi nhỏ, nhưng khiến chủ xe phải thực hiện thêm thao tác, nên tạo tranh luận sôi nổi sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết đề cập đến vấn đề này.

Tem kiểm định mẫu mới chỉ có tháng và năm hết hạn đăng kiểm của xe (Ảnh: Nguyễn Lâm).

"Chỉ cần thêm một dòng nhỏ cho tài xế dễ thấy chẳng lẽ lại khó đến vậy? Cơ quan đăng kiểm nên xem xét in đủ thông tin ngày, tháng, năm xe hết hạn đăng kiểm như trước đây. Biết là chủ xe có thể dùng bút tự ghi ngày hết hạn lên mặt sau tem, hoặc dán tờ giấy nhắc trên táp-lô nhưng thiết nghĩ nếu việc này đơn giản thì cơ quan chức năng nên in luôn vào tem để chủ xe tiện theo dõi", độc giả Vũ Linh nêu ý kiến.

Độc giả DnD cũng có ý kiến tương tự: "Xe không có đăng kiểm hoặc đăng kiểm hết hạn sẽ bị phạt nặng như vậy mà dòng ngày tháng năm vốn rất nhỏ và gọn nhưng vẫn không đủ chỗ để in luôn trên tem đăng kiểm?".

Độc giả Anh Quân băn khoăn: "Tại sao lại tạo thêm tình huống khó khăn cho chủ xe thế nhỉ? Lẽ ra cải tiến phải theo hướng đơn giản hoá mọi việc, để tránh mất thời gian cho người dân chứ".

Độc giả Minh Hoàng bổ sung: "Quá hạn đăng kiểm chỉ 1 ngày mà là xe công ty là mức phạt cả xe và tài xế lên đến 13,5 triệu đồng đấy các bạn ạ. Tiền trong túi mình, muốn không mất thì phải tự tìm cách nhớ thôi. Đơn giản nhất là dán tờ giấy nhỏ ghi ngày hết hạn ngay phía sau tem đăng kiểm.

Nhưng thiết nghĩ cái gì không phức tạp, tiện cho người dân thì cơ quan chức năng nên xem xét. In đầy đủ cả ngày, tháng, năm thì chỉ thêm vài tự thôi chứ có nhiều gì đâu, dùng font chữ nhỏ hơn hiện tại một chút là đủ chỗ. Các ứng dụng nhiều khi vẫn bị lỗi, không truy cập được".

Trong khi đó, độc giả Đức Linh bình luận: "Còn có đề xuất bỏ luôn tem đăng kiểm dán trên kính lái, chỉ có bản điện tử cơ mà các bạn, mình cũng nên làm quen dần đi. Tôi thấy việc này không có gì quá phiền phức, mình chỉ cần nhớ tháng, rồi tới tháng đó thì mở ra xem ngày cụ thể là được. Bằng lái xe cất trong ví mình cũng phải tự nhớ mà kiểm tra thông tin để xin cấp lại đúng hạn, khỏi bị phạt và thi lại, thì việc này mình cũng có thể theo dõi ngày hết hạn như vậy".