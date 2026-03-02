Thực hư việc chủ xe diesel phải cam kết tự nguyện kiểm tra khí thải

Từ 1/3, các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc triển khai kiểm định khí thải ô tô theo phương pháp mới nhằm bảo đảm kết quả chính xác và hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh đó, nhiều chủ xe sử dụng động cơ diesel tỏ ra lo ngại trước những quy định mới.

Kiểm tra kỹ ô tô sử dụng động cơ diesel trước khi kiểm định khí thải

Trong quy trình kiểm tra khí thải mới áp dụng với xe sử dụng động cơ diesel có hạng mục gia tốc tự do, tức đạp ga tối đa để đo lượng phát thải. Hạng mục này khiến nhiều chủ xe lo lắng về các rủi ro kỹ thuật như vỡ lốc máy hay cong tay biên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội cho biết: “Trên các dòng xe sử dụng động cơ diesel hiện nay, nhà sản xuất thường lắp đặt bộ điều tốc nhằm giới hạn vòng tua tối đa ở trạng thái không tải”.

Bộ điều tốc trên các xe diesel ngày nay thường giới hạn vòng tua tối đa ở mức 5.000-6.000 vòng/phút (Ảnh: An Huy).

So với xăng, diesel cháy chậm hơn, có tỷ số nén cao, tạo áp lực lớn lên các chi tiết máy và được thiết kế tối ưu mô-men xoắn ở vòng tua thấp. Bộ điều tốc giới hạn vòng tua tối đa giúp bảo đảm độ bền cơ khí và “không tạo ra rủi ro kỹ thuật khi kiểm định theo phương pháp mới của Cục Đăng kiểm”.

“Từ 1/3, trước khi tiến hành kiểm định xe sử dụng động cơ diesel, chúng tôi đều kiểm tra bộ điều tốc để bảo đảm hệ thống này hoạt động bình thường”, đại diện một trung tâm đăng kiểm cho biết.

Trường hợp bộ điều tốc gặp lỗi, phương tiện sẽ bị từ chối đăng kiểm và chủ xe được yêu cầu bảo dưỡng đầy đủ trước khi kiểm định.

Thực hư việc chủ xe diesel phải cam kết tự nguyện kiểm định khí thải

Về việc chủ xe diesel phải cam kết tự nguyện kiểm định khí thải, đại diện trung tâm đăng kiểm trên xác nhận là chính xác nhưng không phải áp dụng với toàn bộ xe. “Cục Đăng kiểm hướng dẫn, những xe không có bộ điều tốc giới hạn vòng tua sẽ phải làm bản cam kết trước khi kiểm định”, vị này cho hay.

Theo đại diện của trung tâm đăng kiểm, những xe không có bộ điều tốc thường là những dòng xe cũ có tuổi đời lên đến 30 năm. “Từ sáng đến đầu giờ chiều ngày 2/3, cơ sở kiểm định của chúng tôi không ghi nhận chủ xe nào phải làm cam kết”, vị này bổ sung.

Ngoài ra trong một số trường hợp, dù thực hiện cam kết tự nguyện kiểm định khí thải nhưng chủ xe sử dụng động cơ diesel vẫn có thể bị từ chối đăng kiểm. “Với những xe có tuổi đời sâu, tiếng nổ không tải (garanti) không đều, bằng nghiệp vụ của đăng kiểm viên thì dù không cần kiểm định cũng biết xe sẽ gặp vấn đề khi thực hiện hạng mục gia tốc tự do”.

Từ ngày 1/3, ô tô sản xuất trước năm 1999 cần đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 1; xe sản xuất giai đoạn 1999-2016 cần đáp ứng mức 2; mức 3 với xe xuất xưởng từ 2017 đến hết năm 2021; cuối cùng là mức 4 với xe sản xuất từ năm 2022 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đại diện của trung tâm đăng kiểm trên cũng chia sẻ thêm, phương pháp kiểm tra khí thải mới của Cục Đăng kiểm sẽ cho ra kết quả chính xác cao khi kiểm định. Đồng thời, quy định mới sẽ nâng cao ý thức bảo dưỡng định kỳ của các chủ xe, nhằm đảm bảo máy móc vận hành ổn định.

Không chỉ riêng các chủ xe sử dụng động cơ diesel mà ngay cả những người dùng xe máy xăng cũng cần lưu ý bảo dưỡng đầy đủ trước khi đăng kiểm, nhằm đảm bảo đạt chuẩn khí thải.

Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo các chủ xe, lái xe cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để đảm bảo kết quả kiểm định khí thải đạt yêu cầu.

Các hạng mục được khuyến nghị bảo dưỡng, bảo trì gồm: thay dầu, thay lọc gió, vệ sinh buồng đốt, kiểm tra vòi phun, bơm cao áp, điều chỉnh tốc độ lớn nhất của động cơ theo đúng quy định của nhà sản xuất, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải và cảm biến oxy...