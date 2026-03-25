"Thiên đường xe bán tải" Thái Lan quản lý loại phương tiện này như thế nào?

Thái Lan phân loại xe bán tải như thế nào?

Thái Lan không phân loại phương tiện giao thông thuần theo kết cấu xe, mà còn dựa vào mục đích sử dụng. Theo đó, xe du lịch (passenger vehicle) bao gồm: ô tô con (sedan, SUV, hatchback), xe van và xe bán tải... được đăng ký cá nhân, không kinh doanh vận tải.

Xe thương mại (commercial vehicle) bao gồm taxi, xe buýt, xe tải nặng, xe bán tải... được đăng ký để kinh doanh vận tải.

Trong đó, xe bán tải được chia thành 3 nhóm chính, gồm: xe bán tải chở hàng (commercial pickup), xe bán tải cabin kép (double cab) dùng như xe gia đình, với thiết kế 4 cửa, 5 chỗ, và xe bán tải mở rộng (space cab) với thêm không gian phía sau cabin, linh hoạt giữa chở người và chở hàng.

Thái Lan là thị trường có tỷ trọng xe bán tải lớn nhất thế giới (Ảnh: Freepik).

Loại phổ biến nhất tại Thái Lan là xe bán tải 1 tấn, tức là có tải trọng chở hàng tối đa 1 tấn. Nếu vượt mức này, theo Luật Giao thông đường bộ Thái Lan 1979, chủ xe bán tải phải xin phép thay đổi kết cấu xe, như gia cố hệ thống treo lá nhíp, để đảm bảo xe có thể vận hành an toàn với tải trọng cao hơn.

Xe bán tải có bị hạn chế lưu thông như ô tô tải không?

Câu trả lời là: Không. Thái Lan chỉ có một số quy định hạn chế lưu thông đối với ô tô tải nặng (6-10 bánh, còn gọi là xe thương mại hạng nặng) theo khu vực, thời gian, tải trọng, và mức độ gây ô nhiễm. Quy định cụ thể có thể khác nhau giữa các địa phương, nhưng điểm chung là không áp dụng đối với xe bán tải, xe van cỡ nhỏ và xe chở hàng 4 bánh (xe thương mại hạng nhẹ - LCV).

Hầu hết xe thương mại hạng nhẹ có thể lưu thông gần giống như ô tô con, tức là không bị cấm trong các khung giờ cao điểm, có thể tự do vào hầu hết các khu vực nội đô. Tuy nhiên, tại một số khu vực ở Bangkok, tất cả xe chở hàng và xe kinh doanh vận tải hàng hóa (mọi kích cỡ) có thể bị hạn chế hoặc cấm lưu thông theo quy định riêng.

Xe bán tải nếu được đăng ký là xe kinh doanh thì có thể bị giới hạn lưu thông trên một số tuyến đường hoặc một số khung thời gian nhất định. Trong khi đó, nếu đăng ký là ô tô cá nhân thì xe bán tải hầu như không bị hạn chế gì, có thể lưu thông tương tự ô tô con.

Dù vậy, thành phố Bangkok đang triển khai một số biện pháp hạn chế khí thải ô nhiễm, nên các xe bán tải đời cũ sử dụng máy dầu có thể sẽ bị hạn chế lưu thông trong nội đô, đặc biệt là nếu được đăng ký là xe kinh doanh vận tải.

Vì sao xe bán tải "bùng nổ" tại Thái Lan?

Thái Lan không phải thị trường xe bán tải lớn nhất thế giới, nhưng có tỷ trọng lớn nhất. Theo hãng tin Reuters, năm 2025, thị trường ô tô Thái Lan tiêu thụ 621.166 xe. Trong đó, xe bán tải ước đạt khoảng 250.000-300.000 chiếc, tương đương 40-50% tổng doanh số - mức cao hàng đầu thế giới.

Từ lâu, nơi đây được mệnh danh là "thiên đường xe bán tải". Lý do là gì?

Trước tiên là chính sách thuế. Hiện nay, thuế tiêu thụ đặc biệt của Thái Lan áp dụng với ô tô được căn cứ theo chủng loại xe, dung tích động cơ và lượng khí thải CO2.

Các xe bán tải như Ford Ranger bị áp thuế từ 2,5 đến 13%, tuỳ loại cabin (cabin đơn, cabin mở rộng, hoặc cabin kép), trong khi SUV phát triển trên nền tảng xe bán tải, như Ford Everest, bị áp thuế 25%-50%, tương đương mức của ô tô con.

Điều đó đồng nghĩa với việc mua xe bán tải có chi phí thấp hơn đáng kể so với mua sedan hoặc SUV cùng cỡ. Nhà nước Thái Lan áp dụng chính sách ưu đãi thuế này nhằm hỗ trợ sản xuất và phục vụ kinh tế nông nghiệp.

Thứ hai là quy định xe bán tải được phép vừa chở người, vừa chở hàng ở thùng sau.

Xe bán tải chở người trên thùng sau là hình ảnh không hiếm gặp trên đường phố Thái Lan (Ảnh: The Phuket News).

Các hộ gia đình ở Thái Lan từ lâu vẫn sử dụng xe bán tải như ô tô cá nhân, chứ không chỉ phục vụ mục đích kinh doanh vận tải, và họ có nhu cầu chở tất cả các thành viên trong gia đình lớn trên một chiếc xe nên luật pháp cho phép, thậm chí được sửa đổi để tạo điều kiện thuận lợi, với giới hạn tải trọng là không quá 1.600kg.

Cụ thể, theo một điều khoản ban hành vào năm 2003, sửa đổi Luật Giao thông đường bộ năm 1979 của Thái Lan, người dân nước này có thể sử dụng xe bán tải như xe con và được phép chở hơn 7 người.

Thứ ba, như đã nêu ở trên, xe bán tải không bị hạn chế lưu thông như ô tô tải nặng.

Như vậy, tại Thái Lan, xe bán tải được xếp cùng nhóm với ô tô tải nhưng có cơ chế sử dụng linh hoạt như ô tô con, đồng thời được phép chở người trên thùng phía sau.