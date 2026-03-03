Trượt đăng kiểm, chủ xe cần làm gì?

Phải nộp thêm 50-100% phí mỗi lần kiểm định lại

Trước đây, nếu ô tô bị trượt đăng kiểm, có thể mang xe đi sửa chữa, bảo dưỡng bổ sung rồi quay lại kiểm định ngay trong ngày tại cùng cơ sở đăng kiểm, được miễn phí hai lần; từ lần kiểm định thứ 3 trở đi mới phải nộp thêm 50% phí kiểm định.

Nếu chủ xe quay lại trong vòng 7 ngày thì nộp phí kiểm định 50%, nếu quá 7 ngày thì phải nộp 100% phí.

Tuy nhiên, theo Thông tư số 40/2025/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 20/1, ô tô bị trượt kiểm định ô tô do không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải nộp 50% phí ngay ở lần kiểm định lại đầu tiên trong ngày tại cùng cơ sở đăng kiểm.

Ô tô xếp hàng chờ kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm 29.03V (Hà Nội) (Ảnh: Nhật Minh).

Nếu không kịp khắc phục lỗi để kiểm định lại ngay trong ngày, hoặc phải thực hiện tại một cơ sở đăng kiểm khác, chủ xe sẽ phải nộp lại 100% giá dịch vụ kiểm định.

Quy định mới này nhằm ngăn chặn việc chủ xe không chú trọng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô ngay từ đầu, đợi đến khi kiểm định không đạt ở chi tiết nào mới mang xe đi sửa chữa rồi quay lại kiểm định, gây hiện tượng ùn tắc, quá tải tại các cơ sở đăng kiểm.

Những lỗi thường gặp khiến ô tô bị rớt đăng kiểm

Lỗi dễ mắc nhất khiến ô tô không thể đăng kiểm là chưa xử lý phạt nguội. Hiện nay, các trung tâm đăng kiểm đều được cấp quyền truy cập dữ liệu phạt nguội vi phạm giao thông, cập nhật rất nhanh và chính xác. Do đó, người dùng cần chủ động kiểm tra và nộp phạt đầy đủ trước khi mang xe đi đăng kiểm.

Thứ hai là lỗi cải tạo xe. Cơ sở đăng kiểm sẽ đối chiếu xe thực tế với giấy tờ đăng ký. Trường hợp có sự sai khác, như xe lắp thêm giá nóc, cốp nóc, cản trước/sau, thay mặt ca-lăng... làm thay đổi kích thước, kết cấu xe, mà chưa được cấp Giấy chứng nhận cải tạo sẽ bị từ chối kiểm định.

Trong trường hợp này, chủ xe cần thực hiện thủ tục chứng nhận cải tạo theo quy định tại Điều 21 và Điều 23 của Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT.

Thứ ba, kiểm tra khí thải hiện là một phần quan trọng trong quá trình đăng kiểm, cũng là nội dung có nhiều thay đổi nhất so với trước đây.

Theo quy định mới áp dụng từ ngày 1/3, cơ quan đăng kiểm thực hiện kiểm định khí thải ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới, nhằm đảm bảo kết quả chính xác và đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường.

Để tránh việc xe không đạt kết quả kiểm định, gây phát sinh thêm thời gian và chi phí, các chủ xe cần chủ động thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định.

Các hạng mục được khuyến nghị bảo dưỡng, bảo trì gồm: thay dầu, thay lọc gió, vệ sinh buồng đốt, kiểm tra vòi phun, bơm cao áp, điều chỉnh tốc độ tối đa của động cơ theo đúng quy định của nhà sản xuất, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải và cảm biến oxy...

Thứ tư là lỗi liên quan đến hệ thống đèn. Thông tư 43/2023/TT-BGTVT đã nới quy định về cải tạo phương tiện, phần nào "cởi trói" cho nhu cầu cá nhân hóa phương tiện. Tuy nhiên, khi thay đổi đèn, các chủ xe cần lưu ý không được tùy tiện lắp đặt cụm đèn chiếu sáng của bên thứ ba, và phải đảm bảo cường độ chiếu sáng, góc chiếu sáng đạt chuẩn.

Thứ năm là lỗi liên quan đến hệ thống phanh. Nguyên nhân phổ biến nhất là má phanh mòn, đĩa phanh bị cong vênh hoặc mòn, dầu phanh bị rò rỉ, hiệu quả phanh không đạt yêu cầu, phanh tay không hoạt động. Chủ xe cần chú ý kiểm tra và thay thế má phanh, đĩa phanh, dầu phanh, sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị hư hỏng trong hệ thống phanh trước khi đưa xe đi đăng kiểm.

Ngoài ra, còn một số lỗi phổ biến khác như giấy tờ xe không hợp lệ (sai lệch thông tin hoặc không đầy đủ), thay đổi kích thước la-zăng, lốp xuống cấp hoặc không đúng thông số ghi trong giấy chứng nhận đăng kiểm, xe lệch lái, hệ thống treo phát tiếng kêu lạ...

Ngoài việc tốn kém chi phí, chủ xe sẽ mất thêm thời gian nếu xe bị từ chối đăng kiểm, phải khắc phục lỗi hoặc bổ sung giấy tờ và xếp hàng lại từ đầu để kiểm định lại. Do đó, chủ xe nên chủ động sửa chữa, bảo dưỡng và kiểm tra giấy tờ đầy đủ, kỹ lưỡng trước khi đi đăng kiểm.