"Đạp hết ga trong giây lát mà hỏng động cơ thì xe đó không còn an toàn"

Từ ngày 1/3, các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc triển khai kiểm định khí thải ô tô theo phương pháp mới. Cụ thể, việc kiểm tra khí thải đối với xe xăng không chỉ dừng ở vòng tua thấp mà còn đo ở tốc độ không tải cao. Động cơ được giữ ổn định khoảng 2.000-3.000 vòng/phút trong 30 giây.

Ô tô sử dụng động cơ dầu (diesel) có quy trình khắt khe hơn. Đăng kiểm viên phải thực hiện thao tác đạp ga hết hành trình trong thời gian tối thiểu trên 5 giây để ghi nhận mức phát thải tối đa.

Nhiều chủ xe lo ngại rằng quy trình đăng kiểm mới có thể gây hại, thậm chí làm hư hỏng động cơ, đặc biệt là động cơ dầu.

Nên làm nóng động cơ trước khi đưa xe đi đăng kiểm

Anh Phạm Hoàng Đức, chủ garage Passio Tuning (Ảnh: NVCC).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Phạm Hoàng Đức, chủ garage Passio Tuning, cho biết: "Với động cơ đốt trong (máy xăng và máy dầu), nếu được bảo dưỡng đúng tiêu chuẩn, đúng mốc định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất và được sử dụng đúng cách thì đạp ga hết hành trình khi xe ở trạng thái không tải không ảnh hưởng nhiều đến động cơ.

Tuy nhiên, đó là với điều kiện là động cơ phải đạt nhiệt độ tối ưu. Nếu động cơ vừa "cold start" (khởi động nguội) mà đạp ga hết hành trình thì không ai có thể nói trước được điều gì".

Anh Đức lưu ý đặc biệt các dòng động cơ xăng tăng áp và động cơ dầu. Khi động cơ đang nguội, vừa đề máy đã đạp ga hết hành trình ngay lập tức có thể khiến động cơ bị mài mòn cực nhanh, vì lúc đó dầu bôi trơn chưa kịp phủ các chi tiết cơ khí, đồng thời cũng chưa đạt tới nhiệt độ và độ lỏng tối ưu để bôi trơn đầy đủ tới các chi tiết.

Theo anh Đức, các chủ xe nên làm nóng động cơ trước khi đưa xe vào kiểm định (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Với động cơ xăng, quá trình làm nóng động cơ trước khi đạt nhiệt độ tối ưu diễn ra nhanh hơn động cơ dầu, thường rơi vào khoảng 5-8 phút. Trong khi đó, với động cơ dầu là 15-20 phút.

"Chủ xe nên làm nóng động cơ bằng cách nổ máy cầm chừng (garanti) một lúc trước khi đưa xe vào đăng kiểm", anh Đức chia sẻ.

Theo anh, nguy cơ hư hỏng động cơ khi đạp ga hết hành trình tại các trạm đăng kiểm hoàn toàn có thể xảy ra với những chiếc xe đời sâu, có khiếm khuyết kỹ thuật, hoặc bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa không đúng cách. Các hư hỏng có thể là bó máy, lột dên hay gãy cốt turbo.

Các dòng xe đời mới được trang bị sẵn tính năng Soft Limit giới hạn vòng tua khi xe ở trạng thái không tải (Ảnh: Hoàng Đức).

Hiện nay, các dòng xe hiện đại thường được nhà sản xuất cài đặt sẵn phần mềm Soft Limit. Khi cần số ở vị trí P hoặc N, bánh xe không lăn, phần mềm sẽ tự giới hạn vòng tua ở một mức nhất định để đảm bảo an toàn cho động cơ.

Ví dụ, trên xe Ford Everest hay Ranger mới, khi đạp ga ở trạng thái không tải, vòng tua chỉ đạt tối đa 3.000 vòng/phút. Nếu để số N và cho xe lăn bánh, hệ thống sẽ tự tắt tính năng Soft Limit và mở hết dải vòng tua.

“Đạp hết ga với xe máy dầu là cần thiết”

Theo quan điểm của anh Đức, nếu động cơ đã đạt nhiệt độ tối ưu mà xe không vượt qua được bước "đạp ga hết hành trình trong thời gian tối thiểu trên 5 giây" thì chiếc xe đó cũng không đảm bảo an toàn để vận hành trên đường.

"Một số ý kiến cho rằng, bình thường tôi có mấy khi đạp ga tới dải vòng tua cao như vậy đâu, hay tôi chỉ thường chạy xe ở vòng tua 1.000-2.000 vòng/phút thì sao hỏng động cơ được. Tôi không đồng ý như vậy.

Khi leo đèo hay vượt xe trên cao tốc, hỏng hóc hoàn toàn có thể xảy ra. Lưu ý rằng khi chạy xe trên đường, tải sẽ cao hơn đạp ga tại chỗ rất nhiều", anh Đức cho hay.

Ô tô xếp hàng chuẩn bị vào đăng kiểm chiều ngày 2/3 (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Anh Đức đánh giá việc đạp ga lên 3.000 vòng/phút với xe máy xăng và đạp ga hết hành trình với xe máy dầu trong thời gian ngắn là cần thiết để đánh giá hiệu quả của bộ lọc khí xả.

Cuối cùng, dù là xe xăng hay xe dầu, trước khi đăng kiểm, chủ xe nên mang xe đi kiểm tra, bảo dưỡng tại xưởng dịch vụ, garage uy tín. Các chi tiết có thể ảnh hưởng trực tiếp tới phần khí thải là bugi, lọc gió, nhớt đối với máy xăng. Lọc gió và nhớt động cơ đối với máy dầu.

Thỉnh thoảng, chủ xe cũng nên tự đạp ga mạnh ở trạng thái không tải để tránh tình trạng tắc bầu lọc khí xả.