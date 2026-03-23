Xe bán tải bị hạn chế vào nội đô, các hãng xe phản hồi thế nào?

Những ngày gần đây, thông tin các loại ô tô tải thông dụng bị hạn chế vào nội đô theo Quyết định 01/2026 của UBND TP Hà Nội đang là chủ đề nóng, đặc biệt khi nhiều dòng xe bán tải đang mở bán trên thị trường được liệt vào nhóm xe trên, ví dụ như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton…

Theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành (nay là Bộ Xây dựng), các mẫu xe bán tải cabin kép có khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông trên 2 tấn được phân loại vào nhóm ô tô tải.

Theo quy định của UBND TP Hà Nội tại Quyết định số 01/2026, các phương tiện thuộc nhóm ô tô tải bị hạn chế thời gian hoạt động trong khu vực nội đô, thường chỉ được phép lưu thông trong khung giờ từ 21h đến 6h hôm sau, tùy theo tuyến đường và phạm vi áp dụng cụ thể.

Quy định này có thể tạo ảnh hưởng đáng kể tới người sử dụng xe bán tải cabin kép, trong trường hợp phương tiện được đăng kiểm và phân loại là ô tô tải.

Trước tình hình đó, nhiều hãng xe đã có phản hồi. Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, đại diện của Ford Việt Nam cho biết hãng đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan đến Quyết định số 01 của thành phố Hà Nội, đồng thời “kiến nghị không đưa dòng xe bán tải vào phạm vi áp dụng”.

Ford Việt Nam khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng các cơ quan quản lý để tìm ra giải pháp cân bằng giữa mục tiêu quản lý giao thông đô thị, và nhu cầu sử dụng thực tế của người tiêu dùng, nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên liên quan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài ra, Ford cho biết hãng và Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đang chủ động làm việc với các cơ quan chức năng, nhằm làm rõ các nội dung liên quan và đảm bảo thống nhất quan điểm. Các thành viên thuộc hiệp hội này, như Toyota, Mitsubishi và Isuzu, cũng đang kinh doanh xe bán tải.

Về phía Toyota Việt Nam, hãng cho biết đã làm việc với cơ quan chức năng, đồng thời kỳ vọng đưa Hilux ra khỏi danh sách xe bị giới hạn lưu thông trong nội đô.

Toyota Hilux đang là sản phẩm “hot” tại phân khúc bán tải, sau khi được nâng cấp lên thế hệ mới vào cuối tháng 1. Quyết định mới của Hà Nội có khả năng ảnh hưởng tới sức tiêu thụ của sản phẩm này cũng như các mẫu bán tải khác trong thời gian tới (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Có nhiều ý kiến từ người dùng cho rằng xe bán tải bị hạn chế lưu thông do bị xếp vào nhóm ô tô tải thông dụng là một thiệt thòi lớn. Hiện tại, xe bán tải có niên hạn sử dụng 25 năm, nhưng không được áp mức phí trước bạ 2% như ô tô tải mà áp mức bằng 60% xe con, tức 6-7,2% tùy theo địa phương.

Không chỉ vậy, từ ngày 1/1, các loại xe bán tải chạy xăng/dầu chính thức chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) từ 15-25% (xe bán tải chở hàng) đến 35-150% (xe bán tải chở người), tùy dung tích động cơ. Trong khi đó, ô tô tải không bị áp thuế TTĐB.