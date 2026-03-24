Cục Đăng kiểm nhận kiến nghị điều chỉnh thông tư phân loại xe bán tải

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa nhận được đề xuất của một doanh nghiệp sản xuất ô tô về việc điều chỉnh phụ lục Thông tư 53/2024 để gỡ khó cho loại hình xe bán tải (pickup).

Cụ thể, Công ty Ford Việt Nam cho biết, QCVN 41:2024 thay thế QCVN 41:2019 đã dẫn tới việc nhóm xe bán tải pickup cabin kép hoặc cabin đơn bị xếp vào nhóm ô tô tải thông dụng tại phụ lục IV của Thông tư 53/2024.

Doanh nghiệp đề xuất bổ sung Thông tư 53/2024 để gỡ khó cho xe bán tải (Ảnh: Ford Việt Nam).

Hãng xe đánh giá những quy định tại Thông tư 53/2024, QCVN 41:2024 và Thông tư 12/2025 đang khiến cho nhóm xe pickup chở hàng cabin kép (xe bán tải cabin kép) bị xếp loại là ô tô tải thông dụng, dù khối lượng chở hàng của dòng xe này chỉ dưới 950kg.

Điều này gây khó khăn cho việc sử dụng xe bán tải cabin kép, đồng thời khiến loại phương tiện này có nguy cơ bị hạn chế lưu thông giống như xe tải hạng nặng.

Đơn cử, Quyết định 01/2026 của UBND Hà Nội (trích dẫn Thông tư 53/2024 và Thông tư 12/2025) yêu cầu nhóm ô tô tải thông dụng (gồm cả xe tải pickup) từ 2 tấn trở lên chỉ được lưu thông trong nội đô (phạm vi hạn chế) từ 21h đến 6h hôm sau.

Để thuận lợi cho công tác quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tối ưu hiệu suất sử dụng xe, Ford Việt Nam kiến nghị nhà chức trách tách xe pickup vào một phụ lục riêng của Thông tư 53/2024 về ô tô tải pickup (gồm ô tô tải pickup cabin đơn, ô tô tải pickup cabin kép).

Trong phụ lục mới này, doanh nghiệp kiến nghị phần miêu tả giữ nguyên như Thông tư 53 hiện hành, đồng thời bổ sung một trong hai ý: "xe pickup có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950kg được tổ chức giao thông như xe con" hoặc "xe pickup có tổng tải trọng dưới 3.500kg được tham gia giao thông như xe con".

Theo Ford Việt Nam, trước đây, QCVN 41:2019 quy định rõ xe bán tải (xe pickup) có khối lượng hàng chuyên chở cho phép dưới 950kg được xem là xe con (trường hợp từ 950kg trở lên là xe tải).

Quy định trên tạo thuận lợi cho quản lý giao thông đường bộ, cũng như rõ ràng, dễ hiểu để các nhà sản xuất, người sử dụng tuân thủ.

Tuy nhiên, những mô tả trên đã không còn hiệu lực khi QCVN 41:2024 ra đời, thay thế QCVN 41:2019. Yếu tố "khối lượng hàng chuyên chở cho phép" cũng không còn được tính tới, vì Thông tư 12/2025 chỉ nêu hai định nghĩa “khối lượng toàn bộ xe” và “tải trọng trục xe”.