Bí thư chi bộ có được tiếp nhận vào công chức?

Gửi câu hỏi đến Bộ Nội vụ, bà N.T.H. (Bắc Ninh) cho biết bà hiện là viên chức, công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập được 11 năm, hưởng hệ số lương 3.33.

Bà nhận quyết định biệt phái về làm việc tại vị trí của công chức tại cấp xã vào tháng 8/2025. Bà có đủ điều kiện chuyển từ viên chức sang công chức nơi đang biệt phái không?

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho hay khoản 3 điều 13 Nghị định 170 của Chính phủ quy định căn cứ vào tỷ lệ công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm trong cơ quan sử dụng công chức, chỉ tiêu biên chế được giao và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hoặc người đứng đầu cơ quan quản lý xem xét, tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này.

Nghị định quy định việc tiếp nhận được thực hiện nếu những người này đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định tại khoản 1 điều 19 Luật Cán bộ, công chức.

Trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 điều 19 Luật Cán bộ, công chức hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật, đang trong thời gian thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng, pháp luật.

Đồng thời quy định trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, e, g và h khoản 1 điều 13 phải có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần, được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 điều này), làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Vì vậy Bộ đề nghị bà nghiên cứu quy định nêu trên và hồ sơ, quá trình công tác của bản thân để đăng ký với cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức để được hướng dẫn, giải quyết.

Bộ Nội vụ hướng dẫn điều kiện tiếp nhận vào công chức theo quy định mới (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Bên cạnh đó, ông T.V.H. (Vĩnh Long) nêu mình là người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước đây. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông được điều động, chuyển công tác về bí thư chi bộ ấp.

Ông nêu câu hỏi băn khoăn về việc mình có được xét tuyển vào công chức theo Nghị định 170 của Chính phủ không.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho hay theo quy định tại điều 13 Nghị định 170/2025, trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, e, g và h khoản 1 điều này, nếu có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không tính thời gian tập sự, thử việc, nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này), làm công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận thì đủ điều kiện xem xét, tiếp nhận vào công chức.

Trường hợp có vướng mắc Bộ đề nghị liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn giải quyết theo phân cấp về quản lý viên chức.