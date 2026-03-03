Đánh giá căn cơ việc cải cách tiền lương từ 2018 tới nay

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, một nhiệm vụ quan trọng mà Bộ thực hiện trong tháng 3 là tiếp tục triển khai kế hoạch sơ kết thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nhiệm vụ này sẽ thực hiện song song với việc triển khai nội dung cải cách chính sách tiền lương theo Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu cấp có thẩm quyền trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023-2024 và Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội khóa XV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Bộ Nội vụ đã chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị, Quốc hội về những vướng mắc, bất cập nếu thực hiện các bảng lương mới và các chế độ phụ cấp mới trong khu vực công theo đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Bộ Nội vụ sẽ sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Theo đó, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 83-KL/TW (Nghị quyết Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV), trong đó tại điểm 5.2 khoản 5 Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

Theo đó, đã giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW, trong đó phối hợp với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp để trình Trung ương xem xét sau năm 2026 khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống Danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Sau khi Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu phù hợp, tính khả thi và đề xuất tiền lương, các chế độ phụ cấp mới và tiền thưởng.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương, cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Ngoài ra, cán bộ công chức viên chức được bổ sung tiền thưởng, quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

5 bảng lương gồm: 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã; 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương.

Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm); 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).