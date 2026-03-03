Bãi bỏ loạt quy định cũ, áp dụng cách xếp lương công chức mới từ 1/3

Bãi bỏ nhiều quy định tồn tại hàng chục năm

Theo Thông tư 02/2026 của Bộ Nội vụ, từ ngày 1/3, một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công chức, viên chức do Bộ Nội vụ và các bộ, ngành ban hành trước đây chính thức bị bãi bỏ.

Trong số này có những văn bản đã tồn tại từ nhiều năm trước, như quy định ban hành năm 1994 về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, một quyết định năm 2005 về chức danh và mã số ngạch viên chức trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa - thông tin cũng không còn được áp dụng.

Nhiều quy định về công chức, viên chức tồn tại hàng chục năm bị bãi bỏ (Ảnh: Trịnh Nguyễn)

Ngoài ra, quy trình thanh tra tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức ban hành năm 2012 cũng bị bãi bỏ. Một thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây về thanh tra viên và công chức thanh tra chuyên ngành cũng nằm trong danh mục hết hiệu lực.

Việc bãi bỏ các văn bản này được xem là bước cập nhật hệ thống pháp lý theo hướng phù hợp hơn với các quy định mới về quản lý công chức, viên chức đã được ban hành trong thời gian gần đây. Nhiều nội dung trong các văn bản cũ đã được thay thế bằng hệ thống tiêu chuẩn mới gắn với vị trí việc làm, khung năng lực và yêu cầu quản lý hiện đại.

Động thái này cũng giúp giảm tình trạng chồng chéo văn bản, tạo thuận lợi cho các cơ quan trong quá trình áp dụng chính sách và cho người lao động khi tiếp cận quy định.

Áp dụng cách xếp lương công chức theo hướng mới

Song song với việc bãi bỏ văn bản cũ, từ ngày 1/3, việc xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 1/2026 của Bộ Nội vụ. Quy định mới chia thành 3 nhóm đối tượng chính.

Nhóm thứ nhất là những người chưa từng hưởng lương theo bảng lương Nhà nước nhưng đã có thời gian công tác và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định mới, thời gian làm việc trước đó sẽ được tính để xếp bậc lương khi vào công chức. Việc xếp lương căn cứ vào tổng thời gian công tác phù hợp với vị trí việc làm.

Cụ thể, với ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính, sau khi trừ đi số năm kinh nghiệm bắt buộc, thời gian còn lại được dùng để tính bậc lương, cứ đủ 3 năm nâng một bậc. Đối với ngạch chuyên viên và cán sự, chu kỳ nâng bậc cũng là 3 năm, trong khi ngạch nhân viên là 2 năm. Thời gian lẻ chưa đủ chu kỳ sẽ được bảo lưu để tính cho lần nâng bậc tiếp theo hoặc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

Nhóm thứ hai là những người chuyển từ lực lượng vũ trang, cơ yếu sang làm công chức. Việc xếp lương sẽ thực hiện bằng cách đối chiếu cấp bậc, cấp hàm hoặc mức lương đang hưởng với hệ số lương của ngạch công chức tương ứng. Quy định nhấn mạnh không xây dựng cơ chế mới mà áp dụng theo hướng dẫn hiện hành.

Nhóm thứ ba là những người đã hưởng lương theo bảng lương cũ. Việc xếp lương sẽ căn cứ vào hệ số lương đang hưởng và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Nếu hệ số trùng với ngạch mới, người lao động được xếp ngang bậc và bảo lưu thời gian nâng bậc. Nếu hệ số khác, sẽ xếp vào mức gần nhất trong ngạch mới. Trường hợp hệ số đang hưởng cao hơn bậc cuối của ngạch mới, người lao động được xếp vào bậc cuối và hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu.

Thời điểm hưởng mức lương mới được tính từ ngày ký quyết định xếp lương.