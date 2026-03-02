Bộ trưởng Nội vụ và các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI gặp gỡ cử tri TPHCM

Ngày 2/3, tại Hội trường Đảng ủy xã Tân Nhựt (TPHCM) đã diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI (đơn vị bầu cử số 13) và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI (đơn vị bầu cử số 40), nhiệm kỳ 2026-2031. Các ứng cử viên tiếp xúc trực tiếp với cử tri xã Tân Nhựt, đồng thời tiếp xúc trực tuyến với cử tri các xã Bình Chánh, Hưng Long và Bình Lợi.

Trong đó, 5 người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 13 gồm: Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM; ông Lâm Việt Hải (Thượng tọa Thích Phước Nguyên), Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông Nguyễn Vinh Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 13 (Ảnh: Nam Anh).

5 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI gồm: Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt; ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Dương Hoài Bảo, Hiệu trưởng Trường Phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao Bình Chánh; ông Nguyễn Trọng Hào, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

5 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI (Ảnh: Nam Anh).

Tại hội nghị, cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI.

Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND TP và lắng nghe các kiến nghị, mong muốn của cử tri.

Phát biểu trước cử tri, các ứng cử viên đều đưa ra chương trình hành động sát thực tiễn, gắn với lĩnh vực công tác của mình.

Nội dung tập trung nâng cao hiệu quả giám sát xã hội, bảo đảm thực thi pháp luật nghiêm minh; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi và ổn định lâu dài; bảo đảm an sinh, chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Hàng trăm cử tri xã Tân Nhựt đến hội nghị gặp gỡ các ứng cử viên (Ảnh: Nam Anh).

Các ứng cử viên cũng khẳng định, nếu được bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND TP sẽ nỗ lực phấn đấu xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng, gửi gắm của cử tri; lắng nghe ý kiến của cử tri và phản ánh trung thực, giải quyết theo thẩm quyền hoặc bám sát cơ quan có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền lợi của người dân.

Là người đầu tiên trình bày chương trình hành động tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh bản thân rất vinh dự khi tiếp tục được đề cử làm người đại diện cho quyền lợi của nhân dân. Trong nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, cá nhân ông đã nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu tiếp tục được trúng cử ĐBQH khóa XVI, ông hứa sẽ thực hiện quyết liệt chương trình hành động của mình.

Cử tri tìm hiểu thông tin của các ứng cử viên ĐBQH (Ảnh: Nam Anh).

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung ưu tiên cho công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đối với lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; phát huy thành quả đã đạt được của cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy thời gian vừa qua, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu việc sắp xếp tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước, nhất là đối với chính quyền địa phương.

Ngoài ra, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình khẳng định sẽ nỗ lực phát triển thị trường lao động; hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm xã hội, quan hệ lao động; từng bước mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình trình bày chương trình hành động (Ảnh: Nam Anh).

Đặc biệt, nếu trở thành ĐBQH khóa XVI tại địa bàn TPHCM, ông sẽ tích cực tham gia cùng Đoàn ĐBQH Thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I.

Tại hội nghị, 7 cử tri xã Tân Nhựt trực tiếp góp ý tại hội nghị và 10 cử tri tham dự tại các điểm cầu trực tuyến xã Bình Chánh, Hưng Long và Bình Lợi tham gia phát biểu.

Cử tri bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên trúng cử nhiệm kỳ tới có thể thực hiện được các nội dung mà mình đã đề cập trong chương trình hành động, từ đó bảo vệ quyền lợi của người dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Cử tri sôi nổi góp ý với các ứng cử viên (Ảnh: Nam Anh).

Cử tri Nguyễn Văn Chín (Ấp 26, xã Tân Nhựt) đề nghị các đại biểu sau khi trúng cử quan tâm nhiều hơn đến việc triển khai mô hình hoạt động trung tâm hành chính công sao cho hiệu quả, thuận tiện nhất cho người dân, đặc biệt là ở địa bàn các xã có diện tích rộng như xã Tân Nhựt.

Vấn đề thứ hai ông Chín quan tâm là các dự án hạ tầng trên địa bàn hiện triển khai rất chậm, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân như: Địa phương khó triển khai chống ngập úng, người dân không chia tách đất đai, xây dựng nhà ở để chia cho con cháu...

“Đề nghị các đại biểu nếu trúng cử thì quan tâm đến vấn đề đẩy mạnh phân cấp phân quyền, giao quyền cho địa phương để thực hiện các dự án hiệu quả hơn”, ông Chín nói.

Cử tri Nguyễn Văn Chín góp ý tại hội nghị (Ảnh: Nam Anh).

Đồng quan điểm với ông Chín, đại diện cử tri xã Bình Lợi cũng phản ánh về tình trạng dự án treo, quy hoạch treo đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Cử tri đề nghị ứng cử viên khi trúng cử sẽ quan tâm, giám sát, chất vấn các bộ ngành liên quan, theo dõi nội dung này để bảo vệ quyền lợi của người dân, nhằm ổn định cuộc sống của người dân xã Bình Lợi.

Cử tri Phan Thị Dòn (ấp 4-6, xã Tân Nhựt) đề nghị các ứng cử viên đắc cử trong tương lai cần xem xét thêm các vấn đề như: Quy định về giao thông đường bộ; tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư cho địa phương; tạo cơ chế đặc thù về cơ chế, chính sách, nguồn lực, thu hút nhân tài cho thành phố; đẩy nhanh tiến độ các dự án để giải quyết vấn đề ngập đường khi triều cường dâng cao; tạo điều kiện để người dân hoàn thiện thủ tục hành chính về đất đai thật nhanh chóng...

Đồng thời, bà đề xuất ứng cử viên trúng tuyển sắp tới xem xét giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; tháo gỡ “nút thắt cổ chai”, ùn tắc đặc biệt tại các cửa ngõ...

Cử tri gửi gắm nhiều kỳ vọng với các ứng cử viên ĐBQH (Ảnh: Nam Anh).

Cử tri Ngô Tống Tài (ấp 11, xã Bình Lợi) góp ý các ứng cử viên đắc cử trong tương lai cần có giải pháp tạo điều kiện bố trí nguồn lực thu hút đầu tư các dự án trọng điểm, khai thác tiềm năng phát triển kinh tế phù hợp với địa phương; khơi thông các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án; góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương.

Cử tri Phan Thị Tuyết Mai (ấp 11, xã Hưng Long) kỳ vọng các ứng cử viên được tín nhiệm sắp tới sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe, phản ánh kịp thời, chính đáng tâm tư của người dân; quan tâm nhiều hơn đối với các vấn đề về dân sinh, việc làm, hạ tầng, quy hoạch, an sinh xã hội, giáo dục, cải cách hành chính.

Cùng với đó, cử tri Đỗ Trúc Phương (ấp 28, xã Hưng Long) bày tỏ nguyện vọng ứng cử viên đắc cử quan tâm về vấn đề liên quan đến tình trạng ùn tắc giao thông; biến đổi khí hậu, thiên tai; các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi.

Rất nhiều cử tri gửi gắm kỳ vọng đến các ứng cử viên ĐBQH (Ảnh: Nam Anh).

Cử tri Lê Thị Minh Phượng (tổ 58, xã Tân Nhựt) thì quan tâm đến vấn đề giáo dục truyền thống đạo đức, cách mạng cho thế hệ trẻ. Theo bà, vấn đề này đã được thực hiện nhưng chưa đầy đủ, cần quan tâm hơn nữa.

Trong khi đó, cử tri Dương Vũ Thông (ấp 34, xã Tân Nhựt) đề nghị các ứng cử viên quan tâm sâu sắc và toàn diện hơn đến vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Theo ông, xã hội bình yên thì người dân mới an tâm phát triển kinh tế. Do đó, cử tri đặt vấn đề với ứng cử viên Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM, về công tác tham mưu cho Thành ủy đối với công tác này.

Trả lời cử tri, ông Nguyễn Thanh Sang khẳng định an ninh, chính trị xã hội là vấn đề quan trọng. TPHCM là siêu đô thị nên công tác an ninh chính trị xã hội được lãnh đạo thành phố quan tâm, đặt lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Thanh Sang trả lời cử tri (Ảnh: Nam Anh)

Theo ông Sang, quan điểm phòng chống tham nhũng lãng phí của thành phố là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngừng, không nghỉ, như chỉ đạo của Tổng Bí thư. Còn tội phạm ma túy được xác định là hiểm họa, tiền đề cho các loại tội phạm như cướp giật, giết người...

"Chúng tôi tiếp tục theo dõi, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, hướng đến không còn ma túy trong năm 2030", ông Nguyễn Thanh Sang khẳng định.

Ông Sang cho biết, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến làm giả thuốc chữa bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, lừa đảo trên không gian mạng...

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, thay mặt các ứng cử viên phát biểu cảm ơn cử tri (Ảnh: Nam Anh).

Thay mặt các ứng cử viên, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cho biết đã ghi nhận đầy đủ các ý kiến của cử tri và sẽ có chỉ đạo giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố như thúc đẩy dự án đầu tư công, vấn đề ngập nước, ô nhiễm, quy hoạch đất đai, xây dựng nhà ở, phân cấp phân quyền, cải cách hành chính, an sinh xã hội…

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng hy vọng cử tri sắp xếp thời gian để tham gia bầu cử, vận động người thân tham gia bầu cử đầy đủ trong ngày 15/3 sắp tới.

Tiểu sử các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 13 TPHCM:

Chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 13 TPHCM: