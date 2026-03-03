Sắp xếp, bổ sung biên chế công chức tư pháp trước lượng công việc tăng

Hà Nội vừa ban hành Công văn số 831/UBND-STP về việc tiếp tục quan tâm sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức tư pháp trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành tổ chức rà soát, kiện toàn việc bố trí, sử dụng công chức làm công tác pháp chế theo vị trí việc làm, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; kịp thời đề xuất điều chỉnh, sắp xếp đội ngũ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Sở Tư pháp rà soát, đánh giá thực trạng biên chế công chức của Sở gắn với chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về công tác tư pháp trong điều kiện triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, Sở này cũng phải rà soát việc bố trí công chức theo vị trí việc làm, bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Hà Nội kiện toàn việc bố trí, sử dụng công chức làm công tác pháp chế theo vị trí việc làm (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Trên cơ sở đó, cơ quan này sẽ đề xuất nhu cầu điều chỉnh, bổ sung biên chế, gửi Sở Nội vụ chủ trì rà soát, cân đối, tham mưu UBND thành phố bổ sung biên chế cho Sở Tư pháp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với khối lượng công việc ngày càng tăng, tính chất ngày càng phức tạp và đòi hỏi yêu cầu tiến độ khẩn trương trong thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp, trọng tâm là công tác cải cách thể chế; xây dựng và tổ chức triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi), Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức làm công tác tư pháp tại địa phương.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các xã, phường chủ động thực hiện các giải pháp bố trí, sắp xếp, tăng cường, điều chỉnh đội ngũ công chức làm công tác tư pháp theo thẩm quyền; đề xuất điều chỉnh, bổ sung biên chế khi cần thiết, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ hoặc bố trí chưa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và khối lượng công việc phát sinh.

Các cơ quan này cũng thực hiện việc điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp công chức làm công tác tư pháp trong phạm vi quản lý theo quy định, đồng thời, chủ động đề xuất tăng cường công chức có chuyên môn, nghiệp vụ cấp Thành phố về địa phương có khối lượng công việc lớn nhưng còn thiếu công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sâu.

Hà Nội cũng yêu cầu thực hiện việc bố trí, sắp xếp công chức bảo đảm đúng vị trí việc làm, đúng chuyên môn, nghiệp vụ.

Địa phương này còn đề nghị chú trọng bố trí công chức làm công tác tư pháp được phân công tham mưu, thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực hộ tịch, bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản có liên quan; không giao công chức làm công tác tư pháp thực hiện nhiệm vụ của các chức danh chuyên trách khác.

Cuối cùng, Hà Nội yêu cầu nghiên cứu, triển khai các giải pháp ký hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ tư pháp cấp xã hoặc các nhiệm vụ tư pháp cấp xã hiện đang phải kiêm nhiệm.