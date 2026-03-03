Một ngày tiếp xúc cử tri TPHCM của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI

Sáng 2/3, tại Hội trường Đảng ủy xã Tân Nhựt (TPHCM), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI (đơn vị bầu cử số 13) và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI (đơn vị bầu cử số 40), nhiệm kỳ 2026-2031, đã có buổi tiếp xúc trực tiếp với cử tri xã Tân Nhựt và trực tuyến với cử tri các xã Bình Chánh, Hưng Long, Bình Lợi.

Đơn vị này ứng cử tại các phường Bình Đông, Chánh Hưng, Phú Định và các xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng. Đơn vị có 5 ứng cử viên, bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 13 có 5 người ứng cử ĐBQH khóa XVI, bao gồm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM; ông Lâm Việt Hải (Thượng tọa Thích Phước Nguyên), Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông Nguyễn Vinh Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM. 5 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI gồm bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt; ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Dương Hoài Bảo, Hiệu trưởng Trường Phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao Bình Chánh; ông Nguyễn Trọng Hào, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Cử tri tham dự hội nghị được nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình là người đầu tiên trình bày chương trình hành động. Trong bài phát biểu, ông chia sẻ niềm vinh dự khi tiếp tục được đề cử làm người đại diện cho quyền lợi của nhân dân.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cam kết nếu trở thành ĐBQH khóa XVI tại địa bàn TPHCM, sẽ tích cực tham gia cùng Đoàn ĐBQH thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I.

Ngay sau đó, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI lần lượt trình bày chương trình hành động của mình cùng những cam kết mạnh mẽ nếu trúng cử trong thời gian tới.

Sau phần trình bày của các ứng cử viên, 17 cử tri tại xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Lợi đã tham gia đóng góp ý kiến bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến.

Thay mặt các ứng cử viên, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời cảm ơn, đồng thời ghi nhận đầy đủ ý kiến của cử tri; hứa sẽ cụ thể hóa các nội dung cử tri kiến nghị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian tới chẳng hạn như về đất đai, quy hoạch, xây dựng, ô nhiễm môi trường...

Về kiến nghị liên quan đến công tác xây dựng Đảng, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho hay sẽ nghiêm túc tiếp thu, nhanh chóng nghiên cứu để triển khai tốt hơn trong thời gian tới.

Chiều 2/3, tại Hội trường UBND xã Bình Đông (TPHCM), các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI (đơn vị bầu cử số 13) và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI (đơn vị bầu cử số 41), nhiệm kỳ 2026-2031, cũng đã có buổi tiếp xúc trực tiếp với các cử tri xã Bình Đông và trực tuyến với cử tri xã Bình Hưng.

5 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI bao gồm ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM; ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định; ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố; ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền.

Tại đây, các cử tri cũng được nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác, chương trình hành động của từng người ứng cử. Có 2 cử tri xã Bình Đông trực tiếp tham gia góp ý tại hội nghị và 2 cử tri xã Bình Hưng góp ý tại điểm cầu trực tuyến.

Cử tri Phạm Vịnh (khu phố 17, phường Bình Đông) bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao trình độ chuyên môn, học vấn cùng phẩm chất đạo đức của các ứng cử viên.

Ông Vịnh kỳ vọng, nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả những nội dung đã cam kết trong chương trình hành động trước cử tri.

Bên cạnh đó, cử tri Trần Thị Bảo Hồng (khu phố 2, phường Bình Đông) bày tỏ mong muốn, khi trúng cử, các ứng cử viên sẽ cùng Quốc hội khóa tới tham gia xây dựng và hoàn thiện các dự án luật theo hướng tăng cường chăm lo lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội, qua đó bảo đảm người dân được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi.

Trong chiều cùng ngày, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cùng lãnh đạo Ủy ban bầu cử TPHCM; Sở Nội vụ Thành phố; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Bình Đông và xã Tân Nhựt đến thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn phường Bình Đông - bà Ngô Thị Huệ (mẹ liệt sỹ).

Kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.