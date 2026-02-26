"Kiểm phiếu chặt chẽ, chậm nhất 25/3 công bố kết quả bầu cử"

Yêu cầu này được Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn quán triệt khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 25/2.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử từ Trung ương đến địa phương bài bản, đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ và chặt chẽ.

Công tác nhân sự cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Phạm Thắng).

Nhưng bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho biết một số nơi còn lúng túng do sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phần mềm công nghệ thông tin còn chưa ổn định…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các địa phương tiếp tục kiểm tra sâu sát các đơn vị bầu cử, điểm bầu cử, xem xét phiếu bầu, in ấn, nhất là về tiểu sử, chương trình hành động của các đại biểu... “Phải kiểm tra hết sức chặt chẽ, không để sai sót”, Chủ tịch Quốc hội quán triệt.

Trong những bài học kinh nghiệm được chia sẻ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần chuẩn bị tốt quy trình nhân sự, từ việc hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định.

Nhấn mạnh vừa qua công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản chuẩn bị tốt, song Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý “tuyệt đối không được chủ quan, lơ là”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Phạm Thắng).

Về nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật; rà soát chính xác danh sách và không để bỏ sót cử tri.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, trước, trong và sau bầu cử, nhất là các địa bàn đặc thù và đối tượng cử tri đặc thù.

Mặt khác, theo Chủ tịch Quốc hội, cần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn. Lực lượng Quân đội, Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ, không để các đối tượng thù địch lợi dụng, chống phá.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan, công bố kết quả bầu cử chậm nhất là ngày 25/3 theo đúng luật định.

"Chúng ta càng làm chặt chẽ, càng công bố sớm kết quả càng tốt, vì dự kiến ngày 6/4, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc. Sau đó HĐND các địa phương cũng tiến hành kỳ họp thứ nhất", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương giải quyết khiếu nại tố cáo đúng thẩm quyền, hoàn thành việc tổng kết xác nhận tư cách người trúng cử theo đúng quy định.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Phạm Thắng).

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, theo Chủ tịch Quốc hội, là sự kiện hết sức quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, rằng thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.