Cận cảnh Blackpink tại sân bay, fan tiếc nuối chưa được chạm mặt thần tượng

Từ 20h ngày 28/7, hàng nghìn người hâm mộ nhóm Blackpink đã có mặt tại sảnh đến nhà ga quốc tế, sân bay Nội Bài (Hà Nội) chờ đón thần tượng.

Khoảng một tiếng trước, theo Newsen, 4 thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa đã có mặt tại sân bay quốc tế Gimpo (Hàn Quốc) để khởi hành sang Việt Nam, chuẩn bị cho hai đêm diễn vào ngày 29-30/7 tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau nhiều tiếng chờ đợi, người hâm mộ vẫn kiên nhẫn đứng kín hai bên lối ra, dõi theo từng đoàn khách xuống sân bay.

Do lực lượng an ninh sân bay không cho phép giăng băng rôn lớn, nhiều nhóm bạn trẻ đã in ảnh thần tượng kèm dòng chữ tiếng Anh thể hiện tình cảm như: "We love you, Jennie" (tạm dịch: Chúng tôi yêu bạn, Jennie) (Ảnh: Thành Đông).

Khung cảnh người hâm mộ vây kín sân bay chờ đón Blackpink (Video: Minh Quang).

Cùng lúc đó, hàng trăm khán giả vây kín trước một khách sạn sang trọng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - được cho là nơi nhóm Blackpink lưu trú - để chuẩn bị đón về từ sân bay Nội Bài (Ảnh: Toàn Vũ).

Thuận Đông (22 tuổi, đến từ Bình Dương) cho biết, anh đã chi gần 20 triệu đồng mua hạng vé V.I.P (giá 9,8 triệu đồng) của đêm nhạc Born Pink. Đông có mặt tại khách sạn từ rất sớm, hòa vào không khí chào đón nhóm Blackpink đến Việt Nam.

"Tôi cảm thấy hồi hộp vì đây là lần đầu tiên được đón thần tượng và đứng ở nơi đông người như vậy. Tôi cũng quan ngại về vấn đề bảo vệ quyền riêng tư của Blackpink khi sang Việt Nam. Nhưng cơ hội chỉ có một nên tôi cố gắng ở lại thêm để được tận mắt ngắm nhìn đủ các thành viên", Đông nói (Ảnh: Toàn Vũ).

Quốc Thịnh (15 tuổi) từ TPHCM bay ra Hà Nội chiều 28/7. Biết được địa chỉ khách sạn nhóm Blackpink lưu trú, Thịnh cùng nhóm bạn tìm đến, chờ cơ hội chạm mặt các nữ nghệ sĩ.

"Xung quanh ken đặc người và không khí rất nóng", Thịnh nói, hy vọng người hâm mộ không chen lấn, xô đẩy khi 4 cô gái Blackpink xuất hiện (Ảnh: Toàn Vũ).

Máy bay chở nhóm Blackpink hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, đoàn xe về khách sạn trong sự chờ đợi của khán giả (Video: Tiến Tuấn - Mạnh Quân - Tiến Bùi).

Khoảng 23h55 ngày 28/7, máy bay chở nhóm Blackpink hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Lực lượng an ninh sân bay kiểm tra kỹ thuật trước khi 4 nghệ sĩ di chuyển qua ống lồng chuyên dụng (Ảnh: Mạnh Quân).

Jisoo là thành viên đầu tiên xuất hiện (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo sau "chị cả Blackpink" là các thành viên Jennie, Lisa (mũ đỏ) và Rosé. Cả nhóm diện trang phục đơn giản, năng động khi đến Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân)

4 cô gái làm thủ tục nhập cảnh nhanh chóng.

Trái với dự đoán của người hâm mộ, nhóm không xuất hiện ở cổng đến mà đi lối nội bộ ra xe về khách sạn. Điều này khiến nhiều người hâm mộ "nháo nhào" tìm khu vực nhóm ra về và tiếc nuối vì không thể chạm mặt, vẫy tay chào các nghệ sĩ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Rạng sáng 29/7, đoàn xe sang xuất hiện tại một khách sạn ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - được cho là nơi lưu trú của nhóm Blackpink. Người hâm mộ không rời mắt khỏi dàn xe đang tiến vào sảnh khách sạn. Ai cũng bật sẵn điện thoại để chụp lại khoảnh khắc thần tượng bước ra từ phía trong xe.

Tuy nhiên, đoàn xe di chuyển theo lối đi riêng, khuất hẳn sau khung bạt đã được dựng sẵn. Hàng trăm người tỏ ra tiếc nuối vì không được tận mắt nhìn thấy các cô gái.

30 phút sau, đám đông bắt đầu giải tán, lực lượng bảo vệ dọn dẹp hàng rào, trả lại mặt bằng cho đường phố (Ảnh: Toàn Vũ).