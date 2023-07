Người hâm mộ Việt chi tiền chiếu đèn led cả tòa nhà ở Hà Nội đón Blackpink

Tối 28/7, tòa nhà nằm ở vị trí trung tâm Hà Nội, hướng ra ba tuyến đường lớn là Chùa Láng, Kim Mã và Nguyễn Chí Thanh rực sáng hình ảnh của thành viên Rosé (thuộc nhóm nhạc Blackpink). Đây là dự án chạy màn hình LED quảng cáo của cộng đồng fan (người hâm mộ) yêu thích thành viên này chi tiền để chào đón thần tượng.

Đây là phần đầu tiên trong chuỗi hoạt động chào mừng thành viên Rosé đến Việt Nam biểu diễn.

Rất nhiều bạn trẻ đã có mặt tại đây từ sớm để canh thời gian biển quảng cáo hoạt động và chụp ảnh kỷ niệm.

Đây đều là những thành viên thuộc cộng đồng người hâm mộ Blackpink tại Việt Nam. Họ biết dự án thông qua các trang mạng xã hội và cũng từng chi tiền ủng hộ cho hoạt động quảng cáo này.

Một số bạn vội vã dừng xe, tranh thủ chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất bên tấm biển quảng cáo có hình ảnh của thần tượng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bạn Hồng Vân - đại diện cho trang RoseGoldvn cho biết: "Từ khi bắt đầu công khai tài trợ đến nay chúng tôi đã nhận được hơn 220 triệu đồng từ phía người hâm mộ của Rosé tại Việt Nam.

Với số tiền này, chúng tôi dự định sẽ sử dụng vào các hoạt động tiếp ứng hình ảnh cho Rosé và người hâm mộ tại sân vận động Mỹ Đình và trong nội thành Hà Nội với sự cho phép từ phía công ty chủ quản".

Thông qua dự án này, cộng đồng Blink (tên người hâm mộ Blackpink) mong muốn sẽ tạo dựng được những hình ảnh đẹp nhất đến bạn bè quốc tế.

Rất nhiều bạn trẻ thuộc cộng đồng Blink Việt Nam đã có mặt tại đây để check-in với biển quảng cáo nhóm nhạc yêu thích của mình.

Được biết, tối 28/7, 4 thành viên của Blackpink đã có mặt tại sân bay quốc tế Gimpo (Hàn Quốc) để khởi hành sang Việt Nam tham dự 2 đêm diễn tại Hà Nội. Trước khi đến Việt Nam, các thành viên của nhóm đã trình diễn tại Singapore, Thái Lan, Australia, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc…

Từ trái sang: Bốn thành viên nhóm gồm Lisa, Jisoo, Jennie, Rose (Ảnh: ABC).

Blackpink là nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm ra mắt từ năm 2016 và sau 7 năm hoạt động, Blackpink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That…

Hiện tại, Blackpink sở hữu 5 video ca nhạc có hơn 1,3 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube. Ngoài âm nhạc, nhóm còn nổi bật trong các hoạt động thời trang.