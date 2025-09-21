Hé lộ quy mô công ty của "tổng tài" quán cà phê, FPT làm điều chưa từng có

Thông tin công ty của "tổng tài" trong vụ lùm xùm tại quán cà phê

Vụ "tổng tài" có động tác giơ tay, người đàn ông bên cạnh tiến vào quầy thu ngân đấm người tại Hà Nội là điểm nóng thông tin tuần qua. "Tổng tài" được xác nhận là Nguyễn Văn Thiên (27 tuổi).

"Tổng tài" trong quán cà phê là chủ tịch một công ty chuyên mở khóa đào tạo tài chính (Ảnh cắt từ clip).

Trên trang cá nhân Facebook, Nguyễn Văn Thiên giới thiệu là Chủ tịch Win Business Academy, công ty chuyên mở khóa học đào tạo tài chính.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 3 tỷ đồng do 5 cá nhân góp vốn thành lập. Trong đó, Vũ Thùy Trang góp 270 triệu đồng, tương đương 9% vốn; Ngô Tiến Thanh, Nguyễn Tiến Mạnh và Trương Thị Thanh Mai góp mỗi người 300 triệu đồng; Nguyễn Văn Thiên góp 1,83 tỷ đồng (61% vốn còn lại).

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, Công ty cổ phần đào tạo Win Business Academy (phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội) thành lập từ tháng 11/2022. Ngành nghề kinh doanh chính là giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng, các dịch vụ dạy kèm (gia sư); giáo dục dự bị; các khóa dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn...

Tập đoàn tỷ phú Trương Gia Bình ký hợp đồng có giá trị lịch sử

Tập đoàn FPT công bố trở thành đối tác chiến lược triển khai hợp đồng 5 năm trị giá 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á. Hợp đồng này cũng có giá trị lớn nhất trong lịch sử 37 năm của FPT.

Theo đó, tập đoàn do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch HĐQT sẽ cung cấp hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi số toàn diện tích hợp AI cho tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tối ưu vận hành. Các sản phẩm dịch vụ FPT cung cấp cho khách hàng gồm phát triển phần mềm tùy chỉnh, kỹ thuật dữ liệu, di động, điện toán đám mây….

"Vua thép" Trần Đình Long muốn IPO mảng nông nghiệp, lên sàn vào tháng 12

Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (công ty con của Tập đoàn Hòa Phát) đã nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Hòa Phát dự tính niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vào tháng 12, với mã chứng khoán là HPA.

Số cổ phiếu chào bán tối đa là 30 triệu đơn vị, tương đương 11,7% vốn điều lệ. Giá bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của doanh nghiệp này, tương đương trên 11.887 đồng.

Nguồn vốn huy động sẽ được công ty sử dụng để góp vào các trang trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi, và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long sắp IPO công ty nông nghiệp (Ảnh: HPG).

Liên danh 3 doanh nghiệp trúng thầu 3.379 tỷ đồng tại Sân bay Long Thành

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán: ACV) công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 7.8 thuộc dự án thành phần 3 – các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với giá trúng thầu 3.379 tỷ đồng.

Trong đó, Liên danh HANTA2 (gồm Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp), Công ty cổ phần Kết cấu thép ATAD) đã trúng gói thầu này.

Gói thầu bao gồm hạng mục thi công phần thân, hạ tầng ngoài nhà, lắp đặt thiết bị cho Nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 330 ngày.

Biên lãi gộp giảm làm cổ đông lo, chủ tịch Coteccons trấn an

Trong buổi đối thoại với cổ đông của Công ty cổ phần Coteccons (mã chứng khoán: CTD), cổ đông quan tâm việc biên lợi nhuận gộp của Coteccons tiếp tục giảm đe dọa hiệu quả hoạt động.

Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT - khẳng định quan điểm không đấu thầu để lấy dự án bằng mọi giá . Ví dụ tại dự án khu công nghiệp với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), dù đối tác có năng lực tài chính tốt, dòng tiền tốt nhưng môi trường cạnh tranh thầu rất khốc liệt.

Do đó, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ ở mức tối thiểu. Công ty phải tìm đến điểm cân bằng, tránh tình trạng có dự án nhưng biên lợi nhuận gộp lại quá mỏng.

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương nợ ngân hàng 3,4 tỷ USD, tăng 53%

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) của tỷ phú Trần Bá Dương vừa công bố tình hình tài chính năm 2024 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Năm qua, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 3.025 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước đó. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tăng lên 16.763 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài chính, tại thời điểm 31/12/2024, Thaco có vốn chủ sở hữu 55.827 tỷ đồng, tăng 3.200 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Nợ phải trả lên đến 139.754 tỷ đồng , tăng gần 22.400 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngân hàng chiếm phần lớn với gần 91.119 tỷ đồng - tăng 53%, tương đương 3,4 tỷ USD. Công ty cũng đang nợ trái phiếu 13.334 tỷ đồng.

Doanh nghiệp của ông Đặng Văn Thành báo lãi gấp 5 lần cùng kỳ

Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công vừa công bố tình hình kinh doanh nửa đầu năm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, Công ty Đầu tư Thành Thành Công báo lãi sau thuế nửa đầu năm xấp xỉ 523 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tăng lên 1.543 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Công ty Đầu tư Thành Thành Công ở mức hơn 27.702 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 6.483 tỷ đồng. Nợ phải trả công ty đang vào mức 21.219 tỷ đồng, nợ trái phiếu chiếm 1.634,5 tỷ đồng.

Cánh cửa nào cho các đại gia đất Gia Lai ngày đó?

Trong khi bầu Đức dần vơi đi "nỗi đau" kéo dài cả thập kỷ thì Quốc Cường Gia Lai đang trên đường tìm lại ánh hào quang. Còn Đức Long Gia Lai vẫn đang nỗ lực tháo gỡ khoản lỗ lũy kế cả nghìn tỷ đồng. Cả 3 doanh nghiệp đang tìm đường vươn lên và giải các bài toán riêng của mình.