Công ty của "tổng tài" ra hiệu đánh nhân viên quán cà phê làm gì, to cỡ nào

Ngày 18/9, Công an phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, đang xác minh vụ một nam nhân viên quán cà phê bị hành hung. Theo phản ánh và clip chia sẻ trên mạng xã hội, một nhóm khách bị nam nhân viên nhắc nhở nhiều lần vì hút thuốc trong không gian kín.

Sau đó, một người hút thuốc mang phong thái, trang phục "tổng tài" (người thành công, đứng đầu công ty, doanh nghiệp) có động tác giơ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt nhân viên quán, khiến nạn nhân ngã ra sàn. Lúc này, "tổng tài" lại giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng "thôi, thôi, thôi". Người đàn ông lập tức trở về chỗ ngồi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Thiên (27 tuổi) xác nhận anh là người "tổng tài" trong vụ việc trên. Trên trang cá nhân Facebook, người này cũng đăng tải bài viết thông báo chính thức về vụ việc.

Anh Nguyễn Văn Thiên thông báo về sự việc trên trang cá nhân (Ảnh: Minh Huyền).

Theo anh Thiên, sự việc xảy ra vào chiều 17/9. Anh cùng nhóm bạn vào quán cà phê ở Times City. Trong lúc sử dụng tẩu thuốc mới nhưng chưa hút, nhóm bị nhân viên nhắc nhở. Lời qua tiếng lại khiến một người trong nhóm anh Thiên tát nhân viên quán. Anh cho biết đã can ngăn ngay và đề nghị gặp chủ quán để hòa giải nhưng không được.

Tuy nhiên, theo clip từ camera giám sát, người trong nhóm này đi vào quầy thu ngân trong lúc nam nhân viên quán cà phê đang ngồi máy tính. Trước khi bị đánh, nam nhân viên không có hành động hay phản ứng gì trước, mà chỉ ngước lên nhìn.

Trên trang cá nhân Facebook, Nguyễn Văn Thiên giới thiệu bản thân là Chủ tịch Win Business Academy, công ty chuyên mở khóa học đào tạo tài chính.

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, Công ty cổ phần đào tạo Win Business Academy (phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội) thành lập từ tháng 11/2022. Ngành nghề kinh doanh chính là giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng, các dịch vụ dạy kèm (gia sư); giáo dục dự bị; các khóa dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn...

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đào tạo Win Business Academy (Ảnh: Chụp màn hình).

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 3 tỷ đồng do 5 cá nhân góp vốn thành lập. Trong đó, cá nhân Vũ Thùy Trang góp 270 triệu đồng, tương đương 9% vốn; cá nhân Ngô Tiến Thanh, Nguyễn Tiến Mạnh và Trương Thị Thanh Mai góp mỗi người 300 triệu đồng; cá nhân Nguyễn Văn Thiên góp 1,83 tỷ đồng (61% vốn còn lại).

Ông Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp. Theo tìm hiểu Win Business Academy từng mở khóa đào tạo tài chính gia đình online hồi tháng 7. Một khóa học có giá 1 triệu đồng nhưng được giảm còn 299.000 đồng.