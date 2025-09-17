"Vua thép" Trần Đình Long muốn IPO mảng nông nghiệp, lên sàn vào tháng 12

Ngày 16/9, Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (công ty con của Tập đoàn Hòa Phát), nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Hòa Phát dự tính niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vào tháng 12, với mã chứng khoán là HPA.

Số cổ phiếu chào bán tối đa là 30 triệu đơn vị, tương đương 11,7% vốn điều lệ. Giá bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của doanh nghiệp này, tương đương trên 11.887 đồng.

Nguồn vốn huy động sẽ được công ty sử dụng để góp vào các trang trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi, và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (Ảnh: HPG).

Hòa Phát chính thức gia nhập lĩnh vực nông nghiệp từ tháng 3/2015, khi thành lập Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên. Đến tháng 2/2016, Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát ra đời, đảm nhận việc quản lý, chi phối hoạt động của tất cả các công ty trong nhóm nông nghiệp. Công ty này có 99,99% vốn do Tập đoàn Hòa Phát nắm giữ.

Doanh nghiệp hiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi bò, heo, gia cầm và đứng đầu thị phần trứng gà tại miền Bắc với sản lượng 1 triệu quả/ngày.

Đáng chú ý, trong hệ sinh thái của tỷ phú Trần Đình Long, nông nghiệp là mảng đóng góp lớn thứ hai chỉ sau mảng thép. Theo báo cáo thường niên 2024 của Hòa Phát, mảng nông nghiệp mang về 7.084 tỷ đồng doanh thu, tăng 12,2% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế là 1.038 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nửa đầu năm nay, công ty ghi nhận 4.325 tỷ doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 939 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm ngoái.