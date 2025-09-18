Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương nợ ngân hàng 3,4 tỷ USD, tăng 53%

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) của tỷ phú Trần Bá Dương vừa công bố tình hình tài chính năm 2024 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Năm qua, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 3.025 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước đó. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tăng lên 16.763 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài chính, tại thời điểm 31/12/2024, Thaco có vốn chủ sở hữu 55.827 tỷ đồng, tăng 3.200 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Nợ phải trả lên đến 139.754,5 tỷ đồng, tăng gần 22.400 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngân hàng chiếm phần lớn với gần 91.119 tỷ đồng - tăng 53%, tương đương 3,4 tỷ USD. Công ty cũng đang nợ trái phiếu 13.334 tỷ đồng.

Về Thaco, công ty được thành lập từ năm 1997 tại Đồng Nai, do ông Trần Bá Dương sáng lập đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hiện tập đoàn này có 6 thành viên: Thaco Auto (ô tô), Thaco Industries (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), Thaco Agri (nông nghiệp), Thadico (đầu tư, xây dựng), Thisco (thương mại và dịch vụ), Thilogi (logistics).

Tình hình kinh doanh của Thaco (Ảnh: HNX).

Trong thông điệp đầu năm, Chủ tịch là ông Trần Bá Dương tuyên bố năm nay sẽ tuyển dụng 26.149 nhân sự, nâng tổng số nhân sự lên 77.161 người.