Biên lãi gộp giảm làm cổ đông lo, chủ tịch trùm xây dựng Coteccons trấn an

Sáng nay (20/9), Công ty cổ phần Coteccons (mã chứng khoán: CTD) tổ chức buổi đối thoại trực tuyến với cổ đông.

Một trong những nội dung được nhiều cổ đông quan tâm là việc biên lợi nhuận gộp của Coteccons tiếp tục giảm đe dọa hiệu quả hoạt động. Vào niên độ tài chính 2025, biên lãi gộp của doanh nghiệp còn 3,13%, giảm nhẹ so với mức 3,38% so với niên độ trước.

Ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT - khẳng định quan điểm không đấu thầu để lấy dự án bằng mọi giá. Ví dụ tại dự án khu công nghiệp với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), dù đối tác có năng lực tài chính tốt, dòng tiền tốt nhưng môi trường cạnh tranh thầu rất khốc liệt. Do đó, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ ở mức tối thiểu. Công ty phải tìm đến điểm cân bằng, tránh tình trạng có dự án nhưng biên lợi nhuận gộp lại quá mỏng.

Ông nói công ty thực hiện cắt giảm chi phí ở mức thấp nhất. Năm 2024, doanh nghiệp đã giảm 11 tỷ đồng chi phí, nêu cao tinh thần "cắt chi phí cũng như cắt móng tay".

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, công ty xây dựng này vẫn gặp những biến động khách quan từ bên ngoài, không kiểm soát được như giá nguyên vật liệu tăng.

Năm nay, việc cạnh tranh vẫn diễn ra khốc liệt nhưng đại diện Coteccons khẳng định có lợi thế riêng, khi 70% dự án đến từ nguồn khách hàng cũ, 30% là dự án đấu thầu mới, chịu tác động từ thị trường chung.

Ông Bolat Duisenov khẳng định quan điểm không đấu thầu bằng mọi giá (Ảnh: CTD).

Đánh giá thị trường bất động sản dân dụng đang ngày càng phát triển, bước vào chu kỳ vận động mới, ban lãnh đạo công ty này cũng nói về cam kết không tăng trích lập dự phòng nợ xấu, các khoản phải thu. Mục tiêu năm 2026 là công ty sẽ không trích lập thêm dự phòng và nợ xấu.

Một vấn đề khác cũng được trao đổi thẳng thắn trong cuộc đối thoại là việc Coteccons có kế hoạch thoái vốn tại Ricons. Tính đến 30/6, Coteccons nắm 14,43% vốn Ricons với giá trị đầu tư gần 304 tỷ đồng. Ông Bolat khẳng định muốn "thoái vốn tại Ricons từ trước đây, hôm nay và ngày mai vẫn muốn nhưng phải đợi thời điểm thích hợp khi có mức giá hợp lý, công bằng".

Cũng theo ông Bolat, mặc dù là cổ đông lớn nắm trên 10% vốn nhưng Coteccons không có người trong ban điều hành, ban kiểm soát và cũng không được chào đón ở Ricons.

Hai bên cũng không có nhiều điểm tương đồng, không có sự hòa hợp hay kết hợp được thế mạnh để cùng phát triển. Thậm chí, 2 doanh nghiệp còn cạnh tranh trực tiếp với nhau nhưng kỳ lạ lại là cổ đông.

Trước đó, Coteccons và Ricons cũng phát sinh các tranh chấp liên quan đến công nợ từ các hợp đồng thi công xây dựng.