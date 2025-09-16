Liên danh 3 doanh nghiệp trúng thầu 3.379 tỷ đồng tại Sân bay Long Thành

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán ACV) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 7.8 thuộc dự án thành phần 3 – các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với giá trúng thầu 3.379 tỷ đồng.

Trong đó, Liên danh HANTA2 (gồm Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp), Công ty cổ phần Kết cấu thép ATAD) đã trúng gói thầu này.

Gói thầu bao gồm hạng mục thi công phần thân, hạ tầng ngoài nhà, lắp đặt thiết bị cho Nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 330 ngày.

Với công suất tiếp nhận 550.000 tấn hàng hóa mỗi năm, hạng mục này giữ vai trò then chốt trong khai thác vận tải hàng không. Công trình giúp bảo đảm tiến độ và quy mô khai thác theo kế hoạch của ACV, đồng thời tạo nền tảng để Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực.

Liên danh Coteccons, Hancorp và ATAD trúng gói thầu 3.379 tỷ đồng tại Sân bay Long Thành (Ảnh: ACV).

Về các thành viên trong Liên danh, Coteccons được biết đến là công ty top đầu ngành xây dựng với 21 năm kinh nghiệm tổng thầu. Còn Hancorp có lợi thế trong mảng xây dựng hạ tầng hàng không; và ATAD theo giới thiệu là chuyên gia trong kết cấu thép.

Ông Võ Hoàng Lâm, Phó Tổng Giám đốc Coteccons, chia sẻ: “Đầu tư công và hạ tầng đang mở ra một ‘thế trận lớn’ cho ngành xây dựng Việt Nam. Coteccons xác định mảng này sẽ trở thành trụ cột chiến lược song song với dân dụng”.

Đầu tư công và hạ tầng cũng đang là ngách thầu hấp dẫn tại Việt Nam. Theo ước tính của Trung tâm Cơ sở hạ tầng toàn cầu (Global Infrastructure Hub), trung bình mỗi năm, Việt Nam cần 25 tỷ USD (khoảng 659 nghìn tỷ đồng) trong 20 năm tới, phần lớn tập trung vào giao thông.