Tập đoàn tỷ phú Trương Gia Bình ký hợp đồng cao nhất lịch sử hoạt động

Tập đoàn FPT vừa công bố trở thành đối tác chiến lược triển khai hợp đồng 5 năm trị giá 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á. Hợp đồng này cũng có giá trị lớn nhất trong lịch sử 37 năm của FPT.

Theo đó, tập đoàn do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch HĐQT sẽ cung cấp hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi số toàn diện tích hợp AI cho tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tối ưu vận hành. Các sản phẩm dịch vụ FPT cung cấp cho khách hàng gồm phát triển phần mềm tùy chỉnh, kỹ thuật dữ liệu, di động, điện toán đám mây….

Tập đoàn sẽ quản lý triển khai, quản lý dự án, sản phẩm, quản lý thay đổi, khoa học dữ liệu và thiết kế cho người dùng cuối. Đồng thời, tập đoàn đảm nhận trọn vẹn các khâu từ phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp, phát triển, kiểm thử, triển khai, hỗ trợ cho đến tài liệu hóa.

FPT ký hợp đồng có giá trị cao nhất lịch sử hoạt động (Ảnh: FPT).

Những năm gần đây, FPT tiếp tục mở rộng phạm vi hỗ trợ khách hàng, đặc biệt tập trung vào các dịch vụ và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo - công nghệ đang dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.

Trước đó, FPT cũng đã ký nhiều hợp đồng quy mô lớn hàng trăm triệu USD như hợp đồng 225 triệu USD tại Mỹ, hợp đồng 110 triệu USD tại Singapore và hợp đồng 115 triệu USD tại Đức…

Nửa đầu năm nay, tập đoàn công nghệ này đạt lợi nhuận gần 5.336 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đạt hơn 81.266 tỷ đồng.