Người đàn ông suýt mất mạng vì bị trăn lớn tấn công

Sự việc xảy ra tại thành phố Kota, bang Rajasthan của Ấn Độ. Khi đang đi bộ về nhà sau giờ làm, ông Nand Singh, 53 tuổi, bất ngờ bị một con trăn lớn lao ra từ bụi rậm và quật ngã. Con vật nhanh chóng dùng sức siết chặt lấy chân khiến ông đau đớn kêu cứu.

Người dân xung quanh nghe tiếng hét đã chạy đến hỗ trợ, nhưng phải hơn 20 phút họ mới tháo được vòng siết của con trăn.

Video của nhân chứng cho thấy con trăn quấn chặt chân ông Singh như đang khống chế con mồi, còn nạn nhân liên tục đau đớn vì bị siết mạnh.

Sau khi giải cứu được ông Singh, mọi người dùng gậy xua đuổi và khống chế con vật. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện với vết thương nặng ở chân.

Người đàn ông suýt mất mạng vì bị trăn cỡ lớn tấn công (Video: NDTV).

Con trăn sau đó được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm. Tuy nhiên, theo các bác sĩ thú y, con vật gần như không thể sống sót vì bị thương quá nặng do bị tấn công.

Cá thể trăn trong vụ việc được xác định là trăn Ấn Độ, tên khoa học Python molurus, dài hơn 4m. Đây là loài trăn cỡ lớn phân bố rộng ở Nam Á như Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Pakistan và Sri Lanka. Trăn Ấn Độ sinh sống ở nhiều môi trường từ rừng, đồng cỏ, đất ngập nước đến hang đá dưới độ cao 2.000m.

Trăn trưởng thành thường dài 3 đến 5m, một số trường hợp vượt quá 6m nhưng hiếm. Trăn cái nặng 30 đến 70kg, cao hơn so với trăn đực thường chỉ đạt 20 đến 50kg. Loài này không có nọc độc mà siết chặt con mồi bằng sức cơ bắp trước khi nuốt trọn. Thức ăn của chúng bao gồm động vật có vú, bò sát, lưỡng cư, thậm chí cả cá sấu nhỏ.

Vì di chuyển chậm, trăn Ấn Độ thường phục kích hơn là chủ động truy đuổi. Nhiều khả năng ông Singh đã vô tình đi vào nơi con trăn ẩn nấp khiến nó tấn công vì nhầm ông là con mồi.

Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN, trăn Ấn Độ được xếp vào nhóm sắp bị đe dọa. Quần thể loài này đã giảm khoảng 30% trong 10 năm qua do mất môi trường sống và nạn săn bắt lấy da.

Trăn có khả năng ăn thịt người không?

Dù không có nọc độc như các loài rắn nguy hiểm khác, trăn vẫn cực kỳ đáng sợ vì kích thước lớn và lực siết đủ mạnh để cướp đi mạng sống của một người trưởng thành.

Trong tự nhiên, các vụ trăn nuốt người từng được ghi nhận, nhưng chủ yếu liên quan đến trăn gấm, còn gọi là trăn mắt lưới, và trăn đá châu Phi. Trong đó, trăn gấm là loài gây ra nhiều vụ tấn công và ăn thịt người nhất.

Trăn gấm là loài trăn dài nhất thế giới và gây ra nhiều vụ tấn công, ăn thịt người nhất (Ảnh: ThaiSnake).

Tiến sĩ Harry Greene, Đại học Cornell, cho biết một con trăn gấm trưởng thành sở hữu lực siết đủ mạnh để giết một người lớn chỉ trong vài phút.

Cách tấn công của chúng không khác khi săn mồi: trước hết tung cú cắn để giữ chặt nạn nhân bằng hàm răng sắc và quặp vào trong, sau đó quấn cơ thể quanh nạn nhân khiến họ không thể hô hấp. Khi bị siết, xương sườn và nội tạng nhanh chóng bị tổn thương, dẫn tới tử vong rất nhanh.

Theo ông Greene, trăn gấm giết người nhanh nhưng lại mất nhiều thời gian để nuốt trọn con mồi vì kích thước lớn. Nhờ khớp hàm dưới tách rời khỏi hộp sọ, chúng có thể mở rộng miệng bất thường. Một con trăn gấm có thể mất tới một giờ để nuốt hết thi thể người trưởng thành.

Nhiều vụ tấn công và ăn thịt người đã được ghi nhận tại Indonesia, Philippines, Myanmar và Malaysia, nơi trăn gấm sinh sống. Trăn đá châu Phi cũng nổi tiếng nguy hiểm không kém và thường được người dân địa phương gọi là “kẻ ăn thịt người” vì từng gây ra nhiều vụ tấn công tương tự.