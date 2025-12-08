Công ty Trung Quốc tung video chứng minh đạo quân robot của mình là thật

Mới đây, hãng công nghệ robot UBTech đã gây xôn xao dư luận khi công bố đoạn video về quá trình xuất xưởng hàng trăm robot hình người Walker S2. Những robot này được cho là sẽ sớm gia nhập dây chuyền sản xuất tại các nhà máy và kho bãi của nhiều công ty.

Đoạn video, được UBTech chia sẻ vào tháng trước, cho thấy một "đội quân" robot Walker S2 di chuyển đồng bộ, linh hoạt và đặc biệt là khả năng tự động thay pin để hoạt động liên tục 24/7.

Cảnh tượng này khiến nhiều người liên tưởng đến các bộ phim khoa học viễn tưởng, nơi robot hình người vận hành hoàn toàn tự động.

Hàng trăm robot hình người của UBTech di chuyển như một đội quân khiến nhiều người kinh ngạc (Ảnh: UBTech).

UBTech tự hào tuyên bố trên kênh YouTube: "Cột mốc lớn đã đạt được. Lần đầu tiên trên thế giới hoàn tất việc giao hàng loạt robot hình người. Hàng trăm robot UBTech Walker S2 đã được giao cho các đối tác. Tương lai của tự động hóa công nghiệp đã đến. Tiến lên để chuyển đổi".

Đội quân robot hình người vừa được xuất xưởng của UBTech (Video: UBTech).

Tuy nhiên, đoạn video này nhanh chóng vấp phải sự hoài nghi từ cộng đồng mạng và giới công nghệ. Brett Adcock, CEO của hãng robot hình người Figure (Mỹ), đã công khai đặt nghi vấn về tính xác thực của video, cho rằng đây chỉ là sản phẩm của phần mềm đồ họa (CGI).

Adcock chỉ ra những chi tiết bất thường: "Hãy nhìn vào ánh sáng phản chiếu trên đầu những con robot này và so sánh với những con phía sau. Con ở phía trước là thật, mọi thứ phía sau đều là giả. Nếu bạn thấy đầu của một con robot phản chiếu cả loạt đèn trần, đó là dấu hiệu rõ ràng của CGI".

Hình ảnh do Brett Adcock tung ra để nghi vấn về tính xác thực trong đoạn video do UBTech đăng tải (Ảnh: X).

Trước làn sóng nghi ngờ, UBTech đã phản bác bằng cách tung ra đoạn video hậu trường, ghi lại quá trình xuất xưởng đội quân robot với âm thanh gốc và bối cảnh liền mạch. Đại diện UBTech khẳng định: "Đây là bằng chứng cho thấy tính xác thực của cảnh quay".

Ông Tan Minh, Giám đốc Thương hiệu của UBTech, cho rằng sự nghi ngờ xuất phát từ việc "thiếu hiểu biết về năng lực sản xuất của Trung Quốc và sức mạnh hệ thống, sự phối hợp giữa chuỗi cung ứng của chúng tôi". Ông cũng mời các nhà phê bình đến Trung Quốc để "tận mắt chứng kiến tốc độ tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực robot hình người".

Video hậu trường với âm thanh thật được UBTech tung ra để chứng minh tính xác thực của đội quân robot (Video: UBTech).

UBTech cho biết việc sản xuất robot hình người đã tăng tốc từ tháng 11, chuyển từ giai đoạn nguyên mẫu sang ứng dụng thực tế. Công ty đặt mục tiêu sản xuất 5.000 robot hình người/năm vào năm 2026 và tăng gấp đôi lên 10.000 robot/năm vào năm 2027, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường đang tăng nhanh.

Đây không phải lần đầu tiên một công ty Trung Quốc bị nghi ngờ về tính xác thực của robot hình người. Trước đó, hãng xe điện Xpeng cũng phải "lột áo" robot Iron để chứng minh mẫu robot hình nữ giới của họ không phải do người đóng giả.

Các chuyên gia nhận định Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về tốc độ phát triển robot hình người, với sự đầu tư mạnh mẽ từ chính phủ và các chính sách ưu đãi cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này.