Loạt đại học tăng học phí 5-10%

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) điều chỉnh học phí cho khóa 2026 với các mức tăng khoảng 1,91–4 triệu đồng/tháng, cao hơn so với mức 1,71–3,8 triệu đồng/tháng của năm học trước.

Một số ngành có mức học phí dự kiến 3,5 triệu đồng/tháng như: Công nghệ kỹ thuật môi trường; mức 3 triệu đồng/tháng áp dụng cho các ngành Toán – Tin, Vật lý học, Khoa học vật liệu, Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, Quản lý đất đai, Quản lý đô thị và bất động sản, Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường.

Ngành Toán học có mức dự kiến 2,09 triệu đồng/tháng, trong khi ngành Môi trường, sức khỏe và an toàn có mức thấp nhất, khoảng 1,91 triệu đồng/tháng. Bảy ngành còn lại của trường dự kiến thu ở mức 1,93 triệu đồng/tháng.

Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Công bố của Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH) - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026, nhà trường dự kiến thu 4,2 triệu đồng/tháng đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật... Các ngành này năm ngoái chỉ có mức thu 3,8 triệu đồng/tháng.

Với các ngành Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Ả rập, Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia, Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, nhà trường dự kiến thu học phí khoảng 3,1 triệu đồng/tháng. Các ngành này năm ngoái thu ở mức 2,1 triệu đồng/tháng.

Đối với các chương trình đào tạo thuộc ngành Sư phạm, mức học phí được áp dụng theo quy định của Nhà nước.

Các chương trình quốc tế của trường này năm ngoái học phí khoảng 65 triệu đồng/năm nhưng năm nay dự kiến tăng lên 67 triệu đồng/năm.

Theo Trường ĐH Xây dựng, học phí đại học chính quy chương trình chuẩn (Kỹ sư/Kiến trúc sư/Cử nhân) trung bình năm học 2026-2027 khoảng 20,9 triệu đồng/năm học (thu theo tín chỉ). Lộ trình tăng học phí thực hiện theo quy định.

Thông báo mới nhất của Học viện Phụ nữ Việt Nam, năm 2026, nhà trường có nhiều điểm mới trong tuyển sinh.

Cụ thể, trường dự kiến mở thêm 4 chương trình đào tạo gồm: Kinh tế đào tạo bằng tiếng Anh, Truyền thông xã hội, Quản trị dịch vụ xã hội, Thiết kế & Phát triển games, nâng tổng số lên 17 chương trình.

Năm 2026, nhà trường tiếp tục duy trì 5 phương thức xét tuyển. Mức học phí dự kiến dao động trong khoảng 575.000–630.000 đồng/tín chỉ, tùy theo từng ngành và chương trình đào tạo, tăng so với năm ngoái.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo học phí năm học 2026-2027 đối với khóa tuyển sinh năm 2026 sẽ dao động trong khoảng 47-81 triệu đồng.

So với năm 2025, học phí của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng mạnh. Hai ngành có mức tăng cao nhất là Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, tăng đến 25,8 triệu đồng.

Cụ thể năm 2026, ngành có mức học phí cao nhất là Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, theo sau đó là Dược học và Y học cổ truyền với mức 68 triệu đồng/năm học. Các ngành còn lại có mức thu 47 triệu đồng/năm học.

Học phí của ĐH Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) năm 2026 tăng so với năm ngoái, dao động khoảng 31,5-88 triệu đồng/năm.

Trong đó, các chương trình chuẩn tăng 1,5 triệu đồng so với năm 2025, các chương trình tiên tiến, dạy học bằng tiếng Anh tăng đến 8 triệu đồng.

ĐH Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), mức học phí năm học 2026-2027 đối với khóa tuyển sinh năm 2026 dao động 32-70 triệu đồng. So với năm 2025, hầu hết ngành đào tạo chính quy tại trường này đều điều chỉnh tăng.

Học phí của Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) cũng điều chỉnh so với năm ngoái.

Cụ thể, học phí của khóa tuyển sinh 2025 là 31,5 triệu đồng (chương trình tiếng Việt) và 65 triệu đồng (chương trình tiếng Anh), trong khi mức thu của khóa 2026 lần lượt là 35,8 triệu đồng (chương trình tiếng Việt) và 73,5 triệu đồng (chương trình tiếng Anh).