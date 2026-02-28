Giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo cho PGS.TS Hoàng Minh Sơn

Quyết định nêu rõ: Điều động ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác tại Bộ GD&ĐT và giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Trước đó, theo quyết định của Bộ Chính trị, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê quán tại tỉnh Hưng Yên. Trình độ chuyên môn là PGS.TS chuyên ngành Điều khiển - Tự động hóa.

Hồi tháng 9/2025, ông Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH) khi đang giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ông Hoàng Minh Sơn trưởng thành từ ĐH Bách khoa Hà Nội. Năm 2006, ông được phong hàm Phó giáo sư.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Ảnh: Nguyễn Mạnh).

Năm 2000-2014, PGS.TS Hoàng Minh Sơn là giảng viên Khoa Điện (nay là Viện Điện), Đại học Bách khoa Hà Nội; kế đến là Trưởng phòng đào tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tháng 4/2014, ông Hoàng Minh Sơn làm Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội và là Hiệu trưởng trường này vào tháng 7/2015.

Tháng 8/2020, ông là Chủ tịch Hội đồng Đại học Bách khoa Hà Nội. Chỉ sau 2 tháng giữ chức Chủ tịch hội đồng trường, tháng 10/2020, ông Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Tại Bộ GD&ĐT, lĩnh vực ông phụ trách là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; giáo dục thường xuyên; quản lý văn bằng, chứng chỉ; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công...

Như vậy chỉ sau nửa năm tiếp quản ĐH Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.