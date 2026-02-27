Mức lương của ngành học chỉ xét tuyển thí sinh top điểm cao nhất nước

Đầu chuẩn cao, chỉ dành cho học sinh nhóm xuất sắc

Theo thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM), năm 2026, thí sinh xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT phải đạt từ 20 điểm trở lên theo tổ hợp 3 môn cao nhất.

Riêng ngành Thiết kế vi mạch, trường áp dụng điều kiện đặc biệt: chỉ xét tuyển thí sinh thuộc top 25% thí sinh có điểm tổ hợp môn xét tuyển cao nhất toàn quốc và đồng thời thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn Toán cao nhất toàn quốc, theo số liệu do Bộ GD&ĐT công bố hằng năm.

Ngành Thiết kế vi mạch chỉ xét tuyển nhóm học sinh có điểm cao trong top 20-25% (Ảnh minh hoạ: Hoài Nam).

Năm 2026, trường tuyển 100 chỉ tiêu ngành Thiết kế vi mạch với các tổ hợp: A00 (Toán - Lý - Hóa), A01 (Toán - Lý - Anh), X06 (Toán - Lý - Tin), X26 (Toán - Anh - Tin).

Năm 2025, điểm chuẩn ngành Thiết kế vi mạch của Trường Đại học Công nghệ Thông tin là 27 điểm theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực và 984/1.200 điểm theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức.

Tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) năm nay tuyển 80 chỉ tiêu ngành Thiết kế vi mạch với các tổ hợp: A00 (Toán - Lý - Hóa), A02 (Toán - Lý - Sinh), B08 (Toán - Anh - Sinh), X06 (Toán - Lý - Tin), X26 (Toán - Anh - Tin).

Đối với thí sinh đăng ký ngành Thiết kế vi mạch và ngành Công nghệ bán dẫn, trường yêu cầu phải đáp ứng điều kiện theo quy định chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, nếu đăng ký theo phương thức tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh phải có điểm trung bình cộng môn Toán của 3 năm lớp 10, 11, 12 đạt mức tương đương hoặc cao hơn ngưỡng thuộc nhóm 20% điểm Toán cao nhất toàn quốc trong kỳ thi THPT năm 2026.

Nếu xét tuyển theo phương thức kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026, thí sinh phải có điểm thi môn Toán đạt mức thuộc nhóm 20% cao nhất toàn quốc và tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt từ ngưỡng thuộc nhóm 25% tổng điểm cao nhất toàn quốc trở lên.

Trường hợp thí sinh không dự thi THPT năm 2026, phải có điểm trung bình môn Toán 3 năm THPT đạt mức tương đương nhóm 20% điểm Toán cao nhất toàn quốc trong kỳ thi THPT 2026; đồng thời điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 (quy đổi về thang 30) phải đạt mức thuộc nhóm 25% tổng điểm cao nhất toàn quốc của các tổ hợp 3 môn xét tuyển.

Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, năm 2025, điểm chuẩn ngành Thiết kế vi mạch theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 27,36 đến 28,27 điểm tùy tổ hợp.

Với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, điểm chuẩn là 1.002/1.200.

Đối với diện ưu tiên xét tuyển và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM, mức điểm chuẩn dao động từ 29,08 đến 29,37 điểm, tùy tổ hợp.

Theo Quy định số 2101 ngày 22/7/2025 của Bộ GD&ĐT về Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực vi mạch bán dẫn, ở trình độ đại học, thí sinh được xét tuyển phải đáp ứng các yêu cầu: đảm bảo điều kiện xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành; tổ hợp xét tuyển phải có môn Toán và có ít nhất một môn thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên phù hợp với chương trình đào tạo. Đồng thời, thí sinh phải thuộc nhóm 25% có tổng điểm tổ hợp xét tuyển cao nhất toàn quốc và thuộc nhóm 20% có điểm môn Toán cao nhất toàn quốc, theo số liệu Bộ GD&ĐT công bố hằng năm.

Ngành thiếu nhân lực, thu nhập hấp dẫn

Thiết kế vi mạch và Công nghệ bán dẫn được xem là nhóm ngành dẫn đầu thị trường lao động trong kỷ nguyên công nghệ cao. Trên thị trường, hai ngành này còn được ví là “vua của mọi ngành”.

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, hiện Việt Nam mới đáp ứng khoảng 20% nhu cầu nhân lực của ngành.

Dự kiến đến năm 2030, cả nước cần khoảng 50.000 kỹ sư cho ngành Công nghiệp bán dẫn, trong đó riêng lĩnh vực thiết kế vi mạch cần bổ sung thêm 12.000-15.000 kỹ sư.

Việt Nam đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực thiết kế vi mạch và công nghệ bán dẫn (Ảnh minh hoạ: Hoài Nam).

Với nhu cầu lớn, sinh viên tốt nghiệp ngành Thiết kế vi mạch có nhiều cơ hội việc làm. Mức lương khởi điểm của kỹ sư thiết kế vi mạch hiện dao động từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng và tăng theo kinh nghiệm. Với 3-10 năm kinh nghiệm, thu nhập có thể đạt 50-100 triệu đồng/tháng.

Theo định hướng phát triển Đại học Quốc gia TPHCM trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đơn vị này sẽ xây dựng chương trình đào tạo đại học và sau đại học tiên tiến ngành Thiết kế vi mạch, với mục tiêu đào tạo hơn 1.800 kỹ sư và 500 thạc sĩ.

Trước nhu cầu cấp bách của thị trường, nhiều cơ sở giáo dục đại học khác trên cả nước cũng tham gia đào tạo lĩnh vực này như Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), Đại học Phenikaa, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn (Đại học Đà Nẵng)…