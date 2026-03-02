Đại học Quốc gia TPHCM cộng đến 5 điểm cho học sinh hàng loạt trường THPT

Cụ thể, thí sinh đến từ 149 trường THPT sẽ được xem xét cộng điểm khi đăng ký vào các trường thành viên Đại học Quốc gia TPHCM.

Mức điểm cộng, điểm thưởng tối đa là 5 điểm trên thang điểm 100, do từng trường quy định.

Trong giai đoạn 2026-2028, chính sách cộng điểm áp dụng với thí sinh thuộc 149 trường THPT nếu đồng thời đáp ứng hai điều kiện: Học tối thiểu 2 năm tại trường và có học lực trung bình cả 3 năm THPT đạt từ loại Tốt trở lên.

Từ năm 2029, chính sách này chỉ còn áp dụng đối với thí sinh học tại các trường THPT chuyên.

Ngoài ra, thí sinh có thể được cộng thêm điểm ưu tiên hoặc điểm thưởng theo quy định, nhưng tổng mức cộng không vượt quá 10% thang điểm, tức tối đa 10 điểm.

Tất cả 8 trường thành viên sử dụng một phương thức xét tuyển

Năm nay, Đại học Quốc gia TPHCM triển khai phương thức xét tuyển tổng hợp tại tất cả các trường thành viên. Phương thức này sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức, kết quả học tập THPT (học bạ) cùng các tiêu chí phù hợp khác để xét tuyển.

Các đơn vị thành viên được tự chủ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, quy định trọng số và hệ số quy đổi cho từng tiêu chí, bảo đảm phù hợp với ngành đào tạo, đúng quy định và tạo điều kiện công bằng, thuận lợi cho thí sinh.

Công thức xét tuyển tổng hợp năm 2026 được tính như sau:

Điểm xét tuyển tổng hợp = w₁ × điểm thi tốt nghiệp THPT + w₂ × điểm thi Đánh giá năng lực + w₃ × điểm học bạ + điểm cộng/điểm thưởng (nếu có).

Trong đó: w₁, w₂, w₃ là các hệ số của từng tiêu chí. Các hệ số này đều lớn hơn 0, nghĩa là cả ba yếu tố (thi THPT, ĐGNL và học bạ) đều có vai trò trong tính điểm xét tuyển. Tùy từng trường đại học thành viên, các hệ số w₁, w₂, w₃ có thể khác nhau được xác định dựa trên tỷ lệ nhập học theo các phương thức trong 3 năm gần nhất hoặc quy điểm trung bình học tập với các tiêu chí xét tuyển (sinh viên nhập học các năm trước).

Thang điểm xét tuyển được quy đổi về 100 điểm.

Hiện Đại học Quốc gia TPHCM có 8 trường đại học thành viên gồm: Trường Đại học Bách khoa; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Trường Đại học Quốc tế; Trường Đại học Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Kinh tế - Luật; Trường Đại học Khoa học Sức khỏe và Trường Đại học An Giang.