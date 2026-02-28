Hai nữ sinh lớp 8 bị “bắt" về làm vợ

Ngày 28/2, ông Nguyễn Tân Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Na Loi, xã Na Loi, tỉnh Nghệ An, xác nhận việc 2 nữ sinh lớp 8 của trường bị “bắt” về làm vợ theo tập tục địa phương.

Hai học sinh gồm L.H.A. (lớp 8A) và L.Y.D. (lớp 8B), cùng trú tại bản Nọong Hán, xã Na Loi. Theo thông tin ban đầu, 2 nam thanh niên trên địa bàn đã tổ chức “bắt vợ” vào ban đêm, sau đó đưa các em về nhà. “Trường chúng tôi có 2 học sinh nữ bị bắt đi làm vợ…”, ông Phương thông tin.

Giấy mời được cho là của một trong 2 học sinh tổ chức lễ vu quy khi chưa đủ tuổi kết hôn (Ảnh: N. Anh).

Cũng theo ông Phương, thời gian qua và đặc biệt trước và sau Tết Nguyên đán, nhà trường, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động học sinh không tảo hôn. Tuy nhiên, tại một số bản vùng cao, tập tục “bắt vợ” vẫn tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ tái diễn tình trạng tảo hôn.

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình, nữ phải đủ 18 tuổi, nam đủ 20 tuổi mới được kết hôn. Việc tổ chức hoặc duy trì quan hệ hôn nhân khi chưa đủ tuổi là hành vi vi phạm.

Tảo hôn không chỉ làm gián đoạn việc học tập của học sinh mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.