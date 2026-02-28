Trở lại TPHCM sau Tết, sinh viên ứa nước mắt khi mở vali

Sau Tết, những chuyến xe từ quê lên TPHCM lại chật kín sinh viên. Ở bến xe hay trên những con đường dẫn vào khu trọ, không khó để bắt gặp cảnh các bạn trẻ lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Vali không chỉ có quần áo hay đồ dùng học tập, mà còn phồng lên vì những món đồ ăn mang theo hương vị quê nhà.

Những món đồ theo chân sinh viên sau Tết

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Huỳnh Thị Thanh Na (sinh viên năm 4, ngành Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM), quê tại tỉnh An Giang, cho biết sau Tết, ngoài sách vở và laptop, balo của nữ sinh thường có thêm bánh kẹo còn dư như mứt, hạt dưa, hạt hướng dương và một ít đặc sản miền Tây đem lên lớp chia cho bạn bè.

“Mẹ thường chuẩn bị thực phẩm cho tôi khi quay trở lại thành phố học tập. Mẹ hiểu tôi thích gì, biết món nào ngon nhất và có thể để được lâu. Những món đem theo chủ yếu là đồ ăn trong nhà hoặc mua thêm sau Tết”, Na nói.

Mỗi năm, balo của Na lại khác nhau. Có năm là bánh bò thốt nốt, có năm là khô cá hay vài món đặc sản khác, tùy gia đình còn gì sau Tết.

Huỳnh Na được gia đình chuẩn bị đồ ăn mang theo lên thành phố (Ảnh: NVCC).

Với Na, việc mẹ “lén nhét thêm” gần như là chuyện quen thuộc. “Lần nào mẹ cũng bảo trên thành phố cái gì cũng có, nhưng nhà có thì cứ lấy mà dùng, đồ nhà vẫn yên tâm hơn”, Na kể.

Vì thường tự chạy xe máy từ quê lên lại TPHCM, phía sau xe Na lúc nào cũng chất đầy túi lớn túi nhỏ. “Có lúc nhìn đống đồ phía sau xe, tôi thấy giống như đang chở cả cái nhà theo lên thành phố”, nữ sinh năm 4 tâm sự.

Trong khi đó, Lê Thị Thanh Thùy (sinh viên năm 2, khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM), quê Gia Lai, lại chủ động tự soạn vali. Ngoài bánh kẹo Tết và đặc sản quê, Thùy thường mang theo nem chua - món đặc sản gần như năm nào cũng có.

“Lần nào lên Sài Gòn cũng nhờ mẹ mua giúp. Không chỉ dịp Tết mà những lần khác, hễ có người nhà vào là tôi đều nhờ gửi theo”, Thùy nói. Với nữ sinh, nem chua không chỉ là món ăn yêu thích mà còn là một nét riêng đầy hương vị quê mình giữa thành phố.

Vali đầy ắp đồ ăn quê nhà của Thanh Thùy (Ảnh: NVCC).

Nhìn vali nhớ gia đình

Điều đọng lại với nhiều sinh viên không chỉ là món ăn, mà là cảm giác mỗi lần rời quê. Với Thanh Thùy, cảm giác nhớ nhà bắt đầu ngay từ lúc soạn vali. Vì quê xa, mỗi năm nữ sinh chỉ về được dịp hè và Tết.

“Năm nhất tôi phải vào sớm để học quân sự, mùng bảy vừa mở vali xếp đồ đi là đã khóc, chỉ muốn ở nhà với ba mẹ thêm chút nữa”, Thùy nhớ lại khoảng thời gian năm ngoái.

Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến Thùy nhớ nhất không phải lúc ăn hết hộp nem chua, mà là lúc treo quần áo trong phòng trọ.

“Lúc đó tôi mới hiểu là mình đã quay lại cuộc sống tự lập. Sẽ không có mẹ xếp đồ hay nhắc tôi ngủ sớm nữa”, Thùy kể.

Dù vậy, Thùy chưa từng thấy ngại khi mang nhiều đồ quê lên thành phố. Với nữ sinh, những món đồ ấy giống như sự hiện diện thầm lặng của gia đình giữa những ngày tự lập. Ngoài ra, Thùy cũng cho biết bánh kẹo hay nem chả có thể ăn trong vài ngày, giảm được một khoản tiền ăn đáng kể.

Còn với Huỳnh Na, nữ sinh cho biết mỗi lần xách balo quay lại phòng trọ đều thấy thời gian trôi quá nhanh. Mỗi lần mở balo, nhìn những túi đồ được gói kỹ càng, nữ sinh lại nhớ đến cảnh ba mẹ đi chợ, lựa từng món, dặn dò cách ăn sao cho khỏi hư.

“Ba mẹ dặn đi dặn lại là phải ăn đúng bữa, nếu thấy có mùi lạ thì đừng tiếc mà ăn. Tuy phải nghe nhiều nhưng tôi không bao giờ thấy phiền”, Na nói.

Những món đồ ấy cũng phần nào giúp nữ sinh tiết kiệm chi phí trong những tuần đầu quay lại trường. “Mang theo đồ ăn từ nhà, tôi bớt chi tiêu linh tinh hơn, cũng có ý thức dùng cẩn thận vì biết đó là công sức của ba mẹ”, Na chia sẻ thêm.

Huyền Trang