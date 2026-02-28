Dấu ấn của quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trước khi đảm nhận "ghế nóng"

Từng đề xuất ý kiến cải cách mô hình đại học trong nước

Thủ tướng Chính phủ ban vừa hành Quyết định số 356/QĐ-TTg về việc giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đối với ông Hoàng Minh Sơn, nguyên Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ông Hoàng Minh Sơn (SN 1969), quê quán tại tỉnh Hưng Yên. Trình độ chuyên môn là PGS.TS chuyên ngành Điều khiển - Tự động hóa.

Hồi tháng 9/2025, ông Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH) khi đang giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Như vậy chỉ sau nửa năm tiếp quản ĐH Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn trao học bổng cho sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội tại lễ khai giảng (Ảnh: Duy Thành).

Ở vai trò Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trước đó, PGS.TS Hoàng Minh Sơn đã có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và quản trị đại học.

Với kinh nghiệm dày dạn từ vai trò giảng viên và các vị trí quản lý cấp phòng, cấp trường và cấp bộ, ông đã mang đến tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận hiện đại trong quản lý và phát triển giáo dục đại học.

Với tâm huyết với giáo dục bậc đại học Việt Nam, PGS.TS Hoàng Minh Sơn từng viết tham luận hội thảo, đề xuất ý kiến và đóng góp xây dựng luật liên quan đến cải cách mô hình trường đại học trong nước.

Là một nhà lãnh đạo đổi mới và một nhà quản lý giáo dục đại học dày dạn kinh nghiệm, ông Hoàng Minh Sơn từng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng 3 cùng các Bằng khen cấp Bộ trong nhiều năm...

20 năm gắn bó với ĐH Bách khoa Hà Nội

PGS.TS Hoàng Minh Sơn có 20 năm công tác và gắn bó với ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Ông Hoàng Minh Sơn nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Điều khiển - Tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden- Đức, sau đó được phong Phó Giáo sư.

Ông từng làm giảng viên Khoa Điện, nay là Viện Điện, của ĐH Bách khoa Hà Nội; rồi giữ chức Trưởng phòng đào tạo; sau đó là Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo sau đại học, đào tạo quốc tế, truyền thông và quan hệ công chúng.

Năm 2015, ông trở thành hiệu trưởng thứ 12 của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Nhiệm kỳ ông làm hiệu trưởng gắn với giai đoạn Bách khoa Hà Nội thí nghiệm tự chủ toàn diện, cải tổ mô hình tổ chức - quản trị và đổi mới mạnh mẽ các hoạt động, trở thành một hình mẫu đại học tự chủ thành công, nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng trong và ngoài nước.

Dưới sự lãnh đạo của PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Đại học Bách khoa Hà Nội đứng trong nhóm 801-1.000 các trường đại học tốt nhất thế giới về chất lượng đào tạo và nghiên cứu, theo xếp hạng năm 2020 của tổ chức xếp hạng độc lập và uy tín Times Higher Education.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn cũng là người ủng hộ mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số tại ĐH Bách khoa Hà Nội.

Theo ông, chuyển đổi số dựa trên 4 công nghệ nền tảng bao gồm điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật để tái cấu trúc lại dịch vụ và sản phẩm, khắc phục những nhược điểm của mô hình giáo dục truyền thống.

Ngoài ra, PGS.TS Hoàng Minh Sơn là người góp phần thúc đẩy 7 trường đại học khoa học, kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam ký nguyên tắc chung trong việc phát triển chương trình đào tạo kỹ sư theo hướng chuyên sâu nghề nghiệp với chuẩn đầu vào, đầu ra và khối lượng kiến thức tương đương với trình độ thạc sỹ.