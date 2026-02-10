Giáo sư quê Bắc Ninh nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Pháp

GS.TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM (Ảnh: ULAW).

Tối 9/2, Trường Đại học Luật TPHCM (ULAW) xác nhận thông tin Đại sứ quán Pháp vừa có thông báo Phong tặng danh hiệu Hiệp sĩ (Chevalier) - Huân chương Cành cọ Hàn lâm (Palmes académiques) theo sắc lệnh của Thủ tướng Chính phủ Pháp dành cho GS.TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Huân chương Cành cọ Học thuật (hay Cành cọ Hàn lâm) là một huân chương danh dự của Nhà nước Pháp, có nguồn gốc từ năm 1808 do Napoléon đệ nhất lập ra để vinh danh các thành viên xuất sắc của Đại học Pháp.

Đây là huân chương danh dự phi quân sự lâu đời nhất của Pháp. Huân chương này được trao chủ yếu cho những người thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Pháp nhưng cũng được trao cho một số người nước ngoài có đóng góp tích cực trong việc mở rộng văn hóa Pháp trên thế giới.

Cũng theo thông báo, Đại sứ quán Pháp sẽ tổ chức trao vinh dự này cho GS.TS Đỗ Văn Đại trong thời gian tới.

GS.TS Đỗ Văn Đại (SN 1974), quê Bắc Ninh, tốt nghiệp Cử nhân Luật (năm 1999), thạc sĩ Luật (năm 2000) và tiến sĩ Luật (năm 2004) tại Đại học Aix-Marseille III (Cộng hòa Pháp).

Sau thời gian học tập, nghiên cứu và giảng dạy tại Cộng hòa Pháp, năm 2007, ông trở về Việt Nam và làm việc tại Trường Đại học Luật TPHCM cho đến thời điểm hiện tại.

Ông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư trong đợt xét năm 2011 và Giáo sư trong đợt xét năm 2021.