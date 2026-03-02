Lệ phí tham dự kỳ thi đánh giá năng lực cao nhất 2 triệu đồng

Thời điểm này là cao điểm các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2026. Các trường dự kiến tổ chức thi từ nay đến hết tháng 6/2026.

Để tham gia các kỳ thi riêng, thí sinh phải đăng ký và nộp lệ phí theo quy định của từng trường.

Học sinh TPHCM trong chương trình tư vấn tuyển sinh (Ảnh: Hoài Nam)

Mức lệ phí cao nhất hiện thuộc về kỳ thi TestAS của Trường Đại học Việt Đức. Theo thông báo của trường, lệ phí tham dự kỳ thi năm 2026 là 2 triệu đồng/thí sinh. Trong đó, bài thi TestAS có phí 1,5 triệu đồng và bài thi tiếng Anh là 500.000 đồng.

Theo nhà trường, TestAS là bài thi đánh giá năng lực học thuật được sử dụng rộng rãi tại Đức nhằm kiểm tra khả năng học tập bậc đại học và được tổ chức trực tiếp tại Trường Đại học Việt Đức.

Bài thi TestAS gồm hai phần: Bài thi kiến thức cơ bản (Core Test) áp dụng cho tất cả ngành và bài thi kiến thức khối chuyên ngành (Subject Specific Test).

Phần chuyên ngành được phân theo từng nhóm: Ngành Khoa học máy tính thi Toán, Khoa học máy tính và Khoa học tự nhiên; các ngành Kỹ thuật điện và máy tính, Kỹ thuật cơ khí, Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật môi trường thi về Kỹ thuật; ngành Tài chính kế toán và Quản trị kinh doanh thi về Kinh tế. Điểm bài thi chuyên ngành chỉ dùng để xét tuyển vào ngành tương ứng.

Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM hiện là kỳ thi riêng có quy mô lớn nhất cả nước, với hơn 230.000 lượt thí sinh dự thi năm 2025.

Năm 2026, đợt 1 diễn ra ngày 5/4, đợt 2 ngày 24/5. Lệ phí là 360.000 đồng/thí sinh/lượt.

Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức ba đợt: đợt 1 vào các ngày 26, 27, 28, 29/3; đợt 2 vào các ngày 7, 8, 9, 10/5; đợt 3 vào các ngày 29, 30, 31/5.

Thí sinh có thể đăng ký các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn và Tiếng Anh, thi trên máy tính trong 90 phút mỗi môn.

Đây là trường áp lực mức lệ phí khác nhau theo môn như Toán, Lý, Hóa, Sinh là 300.000 đồng/môn; Ngữ văn 400.000 đồng; Tiếng Anh 700.000 đồng. Nếu thi ba môn Toán, Văn, Anh, thí sinh phải nộp 1,4 triệu đồng.

Năm 2026, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 6 đợt thi đánh giá năng lực (HSA), từ ngày 7-8/3 đến 23-24/5/2026, với dự kiến khoảng 120.000 lượt dự thi, tăng hơn 30.000 lượt so với năm trước. Lệ phí là 600.000 đồng/lượt.

Đại học Bách khoa Hà Nội thu 500.000 đồng/lượt cho kỳ thi đánh giá tư duy.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức hai đợt thi vào ngày 23-24/5 và 30-31/5, với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Thí sinh được chọn từ 3 đến 7 môn, lệ phí 250.000 đồng/môn.