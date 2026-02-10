Đề xuất quy định phụ huynh phải tôn trọng, không gây áp lực cho giáo viên

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các ý kiến gửi về chủ yếu xoay quanh việc làm rõ nguyên tắc phối hợp, trách nhiệm của các bên và cách thức bảo đảm môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, tôn trọng chuyên môn sư phạm.

Trong nhóm ý kiến này, Sở GD&ĐT Lâm Đồng đề xuất bổ sung quy định yêu cầu cha mẹ học sinh tôn trọng chuyên môn và hoạt động sư phạm của nhà trường, không gây áp lực lên giáo viên, đồng thời phối hợp với nhà trường trong xử lý vi phạm kỷ luật học sinh theo đúng quy trình.

Cùng quan điểm, Sở GD&ĐT Ninh Bình đề nghị làm rõ hơn nguyên tắc phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh theo hướng tôn trọng chuyên môn, xác định rõ trách nhiệm của các bên, tránh các hình thức can thiệp không phù hợp vào hoạt động giáo dục.

Phụ huynh đón con sau buổi thi vào lớp 10 (Ảnh: Hải Long).

Sở GD&ĐT Tây Ninh cũng kiến nghị cần thể hiện rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cha mẹ học sinh trong việc phối hợp với nhà trường thực hiện công tác giáo dục.

Trong khi đó, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị bổ sung quy trình bảo vệ danh dự giáo viên khi thực hiện cơ chế phản hồi định kỳ.

Giải trình về các ý kiến này, Bộ GD&ĐT cho biết dự thảo Điều lệ đã được chỉnh sửa theo hướng nhấn mạnh các nguyên tắc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trên cơ sở dân chủ, bình đẳng, hợp tác, công khai và trách nhiệm giải trình.

Trách nhiệm của cha mẹ học sinh được thể hiện xuyên suốt thông qua các nội dung như tham gia chia sẻ thông tin, góp ý, giám sát; phối hợp trong giáo dục, rèn luyện học sinh; tham gia các hoạt động trải nghiệm, văn hóa, xã hội của nhà trường.

Đối với đề xuất của Lâm Đồng về việc quy định cụ thể trách nhiệm “không gây áp lực” đối với giáo viên, Bộ GD&ĐT cho biết dự thảo không đưa vào các hành vi mang tính liệt kê nhằm tránh trùng lặp với các quy định hiện hành về xử lý kỷ luật học sinh và quan hệ công vụ của giáo viên, đồng thời bảo đảm tính khái quát và ổn định của Điều lệ trường phổ thông.

Về đề nghị bổ sung quy trình bảo vệ danh dự giáo viên, Bộ GD&ĐT nêu rõ các nội dung liên quan đến bảo vệ danh dự, uy tín và xử lý hành vi xâm phạm đã được quy định tại các văn bản pháp luật khác như Luật Nhà giáo, pháp luật về viên chức, dân sự, hình sự và các quy định về bảo vệ người thi hành công vụ.

Do đó, Điều 47 chỉ quy định nguyên tắc và cơ chế phối hợp, không điều chỉnh các quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo hay bảo vệ cá nhân cụ thể.

Theo Bộ GD&ĐT, Điều lệ trường phổ thông được xây dựng theo hướng quy định khung nguyên tắc chung về nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ phối hợp giữa các chủ thể trong giáo dục; các nội dung chi tiết sẽ tiếp tục được điều chỉnh, hướng dẫn tại các văn bản chuyên ngành có liên quan.