Trường đại học tung tiền tuyển giảng viên, mức lương cao nhất 75 triệu đồng

Theo thông báo tuyển dụng của Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), trường đang cần tuyển 34 giảng viên ở các khoa Kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Tài chính ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh… thời gian nộp hồ sơ đến 28/2.

Học viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM trong lễ trao bằng tốt nghiệp (Ảnh: Nhà trường).

Về trình độ chuyên môn nhà trường yêu cầu là tiến sĩ hoặc sắp tốt nghiệp tiến sĩ liên quan đến chuyên ngành tuyển dụng, có bằng cử nhân loại khá trở lên.

Bên cạnh đó, ứng viên cần có chứng chỉ IELTS 7.0 trở lên hoặc tương đương hoặc tốt nghiệp ở nước ngoài chương trình đào tạo bằng tiếng Anh; có thể giao tiếp, giảng dạy bằng tiếng Anh.

Trường cũng ưu tiên ứng viên có công trình khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, đặc biệt là tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus.

Giảng viên sẽ thực hiện một số công việc như xây dựng kế hoạch giảng dạy, đề cương môn học, bài giảng và học liệu phục vụ công tác đào tạo; giảng dạy các học phần phù hợp với chuyên môn; xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy; chủ trì hoặc tham gia các chương trình, đề án, dự án nghiên cứu khoa học; viết chuyên đề, tham luận hội nghị, hội thảo khoa học…

Theo chính sách đãi ngộ của trường, mức lương tham khảo của giảng viên từ 18 đến cao nhất 75 triệu đồng tuỳ trình độ.

Cụ thể, hiện tại chính sách của trường đối với thạc sĩ khi tập sự là 18 triệu đồng, làm việc từ năm thứ 6 trở đi ở mức 28-32 triệu đồng/tháng.

Với tiến sĩ, tập sự là 28 triệu đồng/tháng, làm việc từ năm thứ 6 trở đi có mức lương 35-45 triệu đồng/tháng.

Phó giáo sư có mức lương 53-65 triệu đồng/tháng, giáo sư 65-75 triệu đồng/tháng.

Mức lương/tháng bao gồm lương theo quy định nhà nước và lương theo vị trí việc làm.

Mức lương tham khảo vị trí giảng viên tại Trường Đại học Kinh tế - Luật TPHCM (Ảnh: H.N).

Mức lương chưa bao gồm thù lao nghiên cứu khoa học, thù lao vượt giờ giảng, thù lao giảng dạy bằng tiếng Anh, thù lao coi thi, chấm thi, thù lao tham gia các hội đồng, hỗ trợ đồng phục, phúc lợi dịp lễ, Tết, thưởng KPI cấp đơn vị và thưởng KPI cấp trường.

Chính sách thu hút nhân sự mới của trường với giáo sư là 350 triệu đồng với yêu cầu không quá 50 tuổi và cam kết làm việc tại trường tối thiểu 5 năm; 250 triệu đối với phó giáo sư không quá 50 tuổi và cam kết làm việc tối thiểu 5 năm; 150 triệu đồng đối với nhân sự có trình độ tiến sĩ không quá 45 tuổi và cam kết làm việc ít nhất 5 năm.

Về chính sách nâng cao trình độ, thạc sĩ được cử đi đào tạo tiến sĩ và hoàn thành trước hạn được hỗ trợ 150 triệu đồng, đúng hạn 100 triệu đồng và quá hạn 70 triệu đồng. Tiến sĩ khi đạt chức danh phó giáo sư được hỗ trợ 150 triệu đồng và phó giáo sư khi đạt chức danh giáo sư được hỗ trợ 250 triệu đồng.

Theo nhà trường, chính sách thu hút và giữ chân nhân tài với chế độ đãi ngộ hấp dẫn cả về tài chính lẫn phi tài chính, được thiết kế nhằm phát triển toàn diện và tôn vinh đóng góp của viên chức, người lao động.

Trước đó, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) cũng tuyển dụng giảng viên cho khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính với mức thu nhập trung bình tham khảo có thể lên tới 85 triệu đồng/tháng với giáo sư, phó giáo sư.

Cụ thể, tiến sĩ có thời gian làm việc dưới 3 năm có thu nhập tham khảo trung bình/tháng ở mức 35 triệu đồng/tháng và thời gian làm việc từ 3 năm ở mức 45 triệu đồng/tháng. Giáo sư, phó giáo sư có thu nhập trung bình tham khảo lên tới 85 triệu đồng/tháng.

Mức thu nhập cạnh tranh trên chưa kể chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch và máy tính lượng tử.

Theo công bố báo cáo tài chính và thu nhập năm 2024-2025 của Trường Đại học Công Thương TPHCM cho thấy thu nhập bình quân của cán bộ, giảng viên và người lao động đạt 32,5 triệu đồng/tháng.

Mức thu nhập bình quân của người lao động tại Trường Đại học Công thương TPHCM năm 2025 đạt 32,5 triệu đồng/tháng (Ảnh: S.T).

Được biết, ở thời điểm hiện tại, mức thu nhập cao nhất của tiến sĩ tại trường là trên 85 triệu đồng/tháng.

Để thu hút đội ngũ tiến sĩ, trường áp dụng chính sách đảm bảo mức thu nhập tối thiểu 40 triệu đồng/tháng cho giảng viên có học vị tiến sĩ. Nếu mức thu nhập thực tế dưới ngưỡng, trường sẽ nhân hệ số để bù vào.