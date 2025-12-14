Hà Nội chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, học sinh nghỉ 5 ngày

Theo thông báo, học sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ, công chức, người lao động của các đơn vị giáo dục sẽ có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 5 ngày. Thời gian nghỉ bao gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết, từ thứ hai ngày 16/2/2026 (29 tháng Chạp) đến hết thứ sáu, ngày 20/2/2026 (mùng 4 tháng Giêng).

Như vậy, tính cả 4 ngày cuối tuần trước và sau Tết, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh sẽ kéo dài 9 ngày.

Học sinh Hà Giang gói bánh chưng cùng Ban Giám hiệu và học sinh Hà Nội (Ảnh: M. Hà).

Với Tết Dương lịch, Hà Nội cho học sinh nghỉ 1 ngày thứ năm, ngày 1/1/2026.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc phân công lịch trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết, gửi lịch trực về Sở trước ngày 29/1/2026.

Các trường học phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh - sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo trong kỳ nghỉ Tết.